A 40 años de Argentina vs. Inglaterra en México 86: el partido que inmortalizó a Diego Maradona
Se cumplen 40 años del 2-1 de Argentina ante Inglaterra en México 86, el día en que Diego Maradona firmó la Mano de Dios y el Gol del Siglo.
El fútbol argentino tiene fechas que no necesitan demasiada explicación. El 22 de junio de 1986 es una de ellas. Aquel mediodía en el estadio Azteca, la Selección Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 86 y dio un paso decisivo rumbo al título, pero además dejó una de las actuaciones individuales más impactantes que se recuerden en una Copa del Mundo.
Diego Armando Maradona fue el dueño absoluto de aquella tarde en Ciudad de México. El capitán argentino convirtió los dos goles del equipo de Carlos Bilardo y firmó una actuación que quedó partida en dos escenas inseparables: la Mano de Dios y el Gol del Siglo. Dos jugadas opuestas en su forma, pero idénticas en su peso simbólico dentro de la historia del deporte argentino.
La Mano de Dios y el Gol del Siglo: la tarde en la que Maradona cambió la historia
El partido era tenso, áspero y cargado de contexto. Apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas, el cruce con Inglaterra tenía una dimensión emocional imposible de ignorar para el fútbol argentino. Durante el primer tiempo, Argentina fue superior, aunque no logró romper el cero. Todo cambió en el arranque del complemento.
A los 6 minutos del segundo tiempo, Maradona fue a disputar una pelota dentro del área con el arquero inglés Peter Shilton. El Diez saltó, metió su puño izquierdo antes que el rival y empujó la pelota al gol. El árbitro tunecino Ali Bin Nasser convalidó el tanto y desató el festejo argentino. Tiempo después, el propio Maradona bautizaría esa jugada con una frase que quedó para siempre en el imaginario popular: “un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios”.
Pero lo mejor estaba por venir. Apenas cuatro minutos después, a los 10 del segundo tiempo, Maradona recibió la pelota en campo propio y arrancó una corrida inolvidable. Eludió rivales ingleses a pura gambeta, velocidad y cambio de ritmo, dejó en el camino a medio equipo y definió ante la salida de Shilton para marcar el 2-0. Fue una obra maestra. Un gol tan extraordinario que terminó siendo reconocido como el mejor en la historia de los Mundiales.
Inglaterra descontó sobre el final por intermedio de Gary Lineker y le puso suspenso al cierre, pero Argentina resistió y selló el pase a semifinales. Lo que vino después también forma parte de la leyenda: triunfo ante Bélgica en la semifinal, otra exhibición de Maradona y la consagración frente a Alemania en la final para levantar la segunda Copa del Mundo de la historia argentina.
El partido que se volvió eterno en la memoria argentina
Con el paso de los años, aquel Argentina-Inglaterra de 1986 dejó de ser solo un partido de cuartos de final para convertirse en un símbolo. No solo por el contexto, ni únicamente por el valor de la victoria, sino por la dimensión artística y emocional de lo que hizo Maradona dentro de la cancha. El gol con la mano y el gol tras una corrida de 60 metros sintetizaron como pocas veces la complejidad de Diego: la picardía, la rebeldía, el talento descomunal, el atrevimiento y la capacidad de resolver un partido grande casi en soledad. En apenas diez minutos, Maradona construyó una escena que sigue viva cuatro décadas después.
A 40 años de aquella tarde en el Azteca, el recuerdo sigue intacto. Argentina no solo le ganó a Inglaterra ni avanzó hacia el título de México 86. Ese día, con la pelota en los pies de Maradona, escribió una de las páginas más inolvidables de su historia y del fútbol mundial.
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