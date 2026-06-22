A 40 años de Argentina vs. Inglaterra en México 86: el partido que inmortalizó a Diego Maradona

Pero lo mejor estaba por venir. Apenas cuatro minutos después, a los 10 del segundo tiempo, Maradona recibió la pelota en campo propio y arrancó una corrida inolvidable. Eludió rivales ingleses a pura gambeta, velocidad y cambio de ritmo, dejó en el camino a medio equipo y definió ante la salida de Shilton para marcar el 2-0. Fue una obra maestra. Un gol tan extraordinario que terminó siendo reconocido como el mejor en la historia de los Mundiales.

Inglaterra descontó sobre el final por intermedio de Gary Lineker y le puso suspenso al cierre, pero Argentina resistió y selló el pase a semifinales. Lo que vino después también forma parte de la leyenda: triunfo ante Bélgica en la semifinal, otra exhibición de Maradona y la consagración frente a Alemania en la final para levantar la segunda Copa del Mundo de la historia argentina.

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El partido que se volvió eterno en la memoria argentina

Con el paso de los años, aquel Argentina-Inglaterra de 1986 dejó de ser solo un partido de cuartos de final para convertirse en un símbolo. No solo por el contexto, ni únicamente por el valor de la victoria, sino por la dimensión artística y emocional de lo que hizo Maradona dentro de la cancha. El gol con la mano y el gol tras una corrida de 60 metros sintetizaron como pocas veces la complejidad de Diego: la picardía, la rebeldía, el talento descomunal, el atrevimiento y la capacidad de resolver un partido grande casi en soledad. En apenas diez minutos, Maradona construyó una escena que sigue viva cuatro décadas después.

A 40 años de aquella tarde en el Azteca, el recuerdo sigue intacto. Argentina no solo le ganó a Inglaterra ni avanzó hacia el título de México 86. Ese día, con la pelota en los pies de Maradona, escribió una de las páginas más inolvidables de su historia y del fútbol mundial.