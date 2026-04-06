Instituto vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Halcón llega invicto y con la chance de terminar como líder, mientras que la Gloria necesita sumar para no quedar relegada en la tabla.
La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) tendrá un cruce determinante este lunes cuando Instituto reciba a Defensa y Justicia desde las 21.15 en el estadio Presidente Perón. En juego no solo habrá tres puntos, sino también la posibilidad concreta de que el conjunto de Florencio Varela cierre la jornada en lo más alto de la tabla.
El equipo dirigido por Mariano Soso llega con un objetivo claro: aprovechar los resultados ajenos y sostener su gran presente. Tras las caídas de rivales directos como Vélez y Estudiantes, el Halcón sabe que un triunfo en Córdoba le permitirá alcanzar la cima y consolidarse como uno de los equipos más regulares del campeonato. El presente respalda esa ilusión. El equipo mantiene el invicto y viene mostrando una identidad clara dentro del campo de juego.
En la vereda opuesta, la Gloria atraviesa un momento mucho más irregular. El conjunto cordobés ha tenido dificultades para sostener una campaña sólida y se encuentra más cerca de los puestos bajos que de la pelea por la clasificación. Sin embargo, llega a este compromiso con la necesidad imperiosa de ganar para mantener sus aspiraciones en el torneo.
La clasificación a la siguiente instancia de la Copa Argentina fue un pequeño alivio, que encontró en ese resultado un respiro en medio de una temporada complicada. Aun así, el desafío en el Apertura sigue siendo mayúsculo y cada partido se vuelve determinante.
Con realidades distintas pero objetivos urgentes, el cruce promete ser uno de los más atractivos de la jornada, con un visitante que quiere seguir volando alto y un local que busca reaccionar a tiempo.
Instituto vs. Defensa y Justicia: probables formaciones
- Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú; Jhon Córdoba, Nicolás Guerra, Alex Luna. DT: Diego Flores.
- Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Darío Cáceres; Santiago Sosa, Éver Banega; Juan Manuel Gutiérrez, Aarón Molinas, Agustín Hausch; Luciano Gonzalez. DT: Mariano Soso.
Instituto vs. Defensa y Justicia: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Presidente Perón (Córdoba).
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Diego Ceballos.
- TV: TNT Sports Premium.
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