Instituto vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El equipo dirigido por Mariano Soso llega con un objetivo claro: aprovechar los resultados ajenos y sostener su gran presente. Tras las caídas de rivales directos como Vélez y Estudiantes, el Halcón sabe que un triunfo en Córdoba le permitirá alcanzar la cima y consolidarse como uno de los equipos más regulares del campeonato. El presente respalda esa ilusión. El equipo mantiene el invicto y viene mostrando una identidad clara dentro del campo de juego.