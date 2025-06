Javier Mascherano, el único entrenador argentino en octavos de final del Mundial de Clubes

Los otros cuatro técnicos argentinos no corrieron con la misma suerte. Marcelo Gallardo, con River, no pudo avanzar en el Grupo E tras caer en la última fecha ante Inter de Milán. Miguel Ángel Russo, con Boca, se despidió del certamen tras perder el duelo decisivo con Auckland City. A ellos se suman Diego Simeone, eliminado con Atlético de Madrid en un grupo durísimo junto a PSG y Botafogo, y Martín Anselmi, que no logró la clasificación con Porto en la misma zona que Inter Miami.

image.png

Inter Miami va por la hazaña ante PSG

Después de haber hecho historia al meterse entre los 16 mejores del certamen, el equipo de Mascherano enfrentará ahora un desafío mayor: enfrentar al París Saint-Germain de Luis Enrique, campeón vigente de la Champions League, este domingo 29 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, desde las 13.00 (hora argentina).

PSG llega como uno de los grandes favoritos, aunque en la fase de grupos sufrió una inesperada derrota por 1-0 ante Botafogo, un detalle que no pasa desapercibido para Mascherano y Messi. Con ese antecedente fresco, Inter Miami se ilusiona con dar otro paso en el torneo y seguir haciendo historia.