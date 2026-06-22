Jordania vs. Argelia, por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

EN VIVO | Mundial 2026: Austria venció a Jordania con mucho sufrimiento EN VIVO | Mundial 2026: Austria venció a Jordania con mucho sufrimiento

Argelia, en cambio, tuvo un estreno mucho más exigente. El conjunto africano debió enfrentarse al vigente campeón del mundo y sufrió el enorme nivel de Lionel Messi. La derrota por 3-0 frente a Argentina dejó varias conclusiones positivas desde el esfuerzo colectivo, aunque también evidenció la diferencia de jerarquía entre ambos equipos. Ahora, la selección africana sabe que no tiene margen para volver a tropezar.

La necesidad de sumar convierte al duelo en uno de los más atractivos de la fecha dentro del Grupo J. Tanto jordanos como argelinos buscarán aprovechar las debilidades del rival y quedarse con tres puntos que pueden resultar decisivos para mantener vivas sus aspiraciones. Además, dependiendo de lo que ocurra previamente entre Argentina y Austria, el escenario de clasificación podría adquirir todavía más relevancia.

Formaciones de Jordania vs. Argelia por el Mundial 2026

Jordania: Yazeed Abulaila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi; Mohannad Abutahha, Mousa Altamari, Nizar AlRashdan, Noor Alrawabdeh; Odeh Fakhoury y Ali Olwan. DT: Jamal Sellami .

Yazeed Abulaila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi; Mohannad Abutahha, Mousa Altamari, Nizar AlRashdan, Noor Alrawabdeh; Odeh Fakhoury y Ali Olwan. . Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb; Anis Hadj Moussa, Amine Gouiri y Fares Chaibi. DT: Vladimir Petkovic.

Datos de Jordania vs. Argelia

Hora : 00.00.

: 00.00. TV : DSports y Paramount+.

: DSports y Paramount+. Árbitro : Slavko Vincic (Eslovenia).

: Slavko Vincic (Eslovenia). Estadio : Levi's Stadium.