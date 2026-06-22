Jordania vs. Argelia, por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Ambos seleccionados llegan golpeados tras sus derrotas en la fecha inaugural y saben que una nueva caída podría dejarlos al borde de la eliminación.
La segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026 tendrá un encuentro cargado de tensión cuando Jordania y Argelia se enfrenten en San Francisco con la necesidad imperiosa de sumar puntos. Después de haber comenzado la competencia con derrotas, ambos seleccionados llegan a este compromiso conscientes de que una nueva caída podría complicar seriamente sus aspiraciones de alcanzar los 16avos de final.
El partido se disputará en el Estadio Bahía de San Francisco y comenzará a la medianoche de Argentina. Aunque la atención principal de la zona estará centrada horas antes en el choque entre Argentina y Austria, el resultado de este encuentro también puede influir de manera importante en la definición del grupo y en las posibilidades de clasificación de cada seleccionado.
Jordania afronta el compromiso después de una experiencia histórica en su estreno mundialista. La selección asiática disputó por primera vez una Copa del Mundo y mostró algunos momentos interesantes frente a Austria, aunque terminó cayendo por 3-1. Durante gran parte del encuentro logró mantenerse en partido e incluso alcanzó la igualdad transitoria gracias a un tanto de Ali Olwan, pero la mayor jerarquía europea terminó inclinando la balanza en el tramo final.
A pesar de la derrota, el conjunto jordano conserva expectativas de seguir en carrera. Un triunfo ante Argelia le permitiría llegar con opciones concretas a la última fecha y alimentar el sueño de avanzar a la siguiente ronda. Por esa razón, el encuentro es considerado una verdadera final para un equipo que busca seguir haciendo historia en su primera participación mundialista.
Argelia, en cambio, tuvo un estreno mucho más exigente. El conjunto africano debió enfrentarse al vigente campeón del mundo y sufrió el enorme nivel de Lionel Messi. La derrota por 3-0 frente a Argentina dejó varias conclusiones positivas desde el esfuerzo colectivo, aunque también evidenció la diferencia de jerarquía entre ambos equipos. Ahora, la selección africana sabe que no tiene margen para volver a tropezar.
La necesidad de sumar convierte al duelo en uno de los más atractivos de la fecha dentro del Grupo J. Tanto jordanos como argelinos buscarán aprovechar las debilidades del rival y quedarse con tres puntos que pueden resultar decisivos para mantener vivas sus aspiraciones. Además, dependiendo de lo que ocurra previamente entre Argentina y Austria, el escenario de clasificación podría adquirir todavía más relevancia.
Formaciones de Jordania vs. Argelia por el Mundial 2026
- Jordania: Yazeed Abulaila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi; Mohannad Abutahha, Mousa Altamari, Nizar AlRashdan, Noor Alrawabdeh; Odeh Fakhoury y Ali Olwan. DT: Jamal Sellami.
- Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb; Anis Hadj Moussa, Amine Gouiri y Fares Chaibi. DT: Vladimir Petkovic.
Datos de Jordania vs. Argelia
- Hora: 00.00.
- TV: DSports y Paramount+.
- Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).
- Estadio: Levi's Stadium.
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