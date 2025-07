Juan Manuel Cerúndolo es finalista en el ATP de Gstaad

“No sé si diría que entré con ventaja, pero sí con el juego claro", señaló a ATPTour.com. "Acá en altura es muy importante dominar y pegar la derecha fuerte, además del saque. Hoy fue el partido en el que mejor saqué en todo el torneo, saqué mucho con primeros y fuerte, y creo que esa fue la clave, que no me quebraron ningún saque. Sólo tuve un break en contra. Y en la devolución fue un poco usar el viento cuando estaba a favor y creo que esa fue la clave del partido”.

Es la segunda vez que el menor de los hermanos Cerúndolo alcanza un partido por el título en el ATP Tour. Su único antecedente en una final acabó con su primera corona en el Córdoba Open (Argentina) en 2021. "Gané mi primera final en 2021, llego con confianza, voy a tratar de darlo todo y disfrutar de la final", indicó.

Este resultado es fruto del gran momento de forma que atraviesa el argentino de 23 años, que se presentó en Gstaad como reciente finalista en el ATP Challenger Tour en Braunschweig (Alemania). A partir de su estreno en la tierra batida suiza ha enlazado cuatro triunfos más a nivel ATP Tour que confirman 2025 como la temporada con más partidos ganados con un récord de victorias y derrotas Infosys ATP de 8-6.

Cerúndolo ha tenido que trabajar cada uno de sus partidos en tres sets antes de las semifinales. En primera ronda derrotó a Struff, mientras que en segunda ronda batió al favorito No. 6 David Goffin y en cuartos de final consiguió la mayor victoria de su carrera ante el principal cabeza de serie y dos veces campeón del torneo, Casper Ruud.

Este sábado tenía al otro lado de la red a un jugador que venía de superar la fase previa y no había ganado un partido ATP Tour hasta el inicio de este torneo. Sin embargo, el nivel del peruano le estaba sirviendo para completar la mejor semana de su carrera, ganando en el cuadro principal de Gstaad al favorito No. 5 Laslo Djere (R32), a Kamil Majchrzak (R16) y Román Andrés Burruchaga (CF).

No obstante, Cerúndolo consiguió cortar la aventura de Buse en dos sets. “Es muy positivo”, valoró sobre el resultado más corto que en los días anteriores. "Con el viento se puso muy difícil, pero estuvo bien tener clara la idea. Con viento a favor jugué con mucho efecto, apuntando más corto, moviendo la pelota y no siendo tan agresivo porque con viento a favor dominas mucho el juego. Y con el viento en contra busqué más variantes como dejadas, algún saque-red, derecha más plana para intentar cortar el juego y no permitir que me dominara".

Sus buenos resultados en las últimas semanas han servido de trampolín para Cerúndolo, que regresará el próximo lunes al Top 100 del PIF ATP Rankings por primera vez desde 2023. No obstante, el argentino había llegado a Gstaad como No. 109 del mundo y ya ocupa el No. 81 del PIF ATP Live Rankings, a sólo dos pociones de la más alta de su carrera.

Este domingo intentará poner el broche a una gran semana en Gstaad frente al ganador de la segunda semifinal entre el cabeza de serie No. 2 Alexander Bublik y el francés Arthur Cazaux. "Los dos son muy buenos, Bublik viene de hacer una gran temporada, está jugando muy bien y Arthur también. Va a ser un partido muy divertido", aseguró antes de conocer quién será su último rival.