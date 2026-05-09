Lionel Messi brilló ante Toronto FC y lideró otra goleada del Inter Miami en la MLS

Messi recibió completamente libre en mitad de cancha y metió un pase preciso para Luis Suárez, que quedó mano a mano y definió sin problemas para aumentar la ventaja.

Minutos más tarde, el capitán argentino estuvo muy cerca de convertir de tiro libre. Ejecutó con precisión un remate que tenía destino de ángulo, pero el arquero Luka Gavran respondió con una gran atajada para evitar el gol.

La resistencia canadiense terminó de romperse a los 72 minutos. Sergio Reguilón recuperó una pelota en campo rival, Messi comandó el ataque y habilitó al español con un toque perfecto para que definiera cruzado y marcara otro tanto para el conjunto visitante.

Poco después llegó el premio para Leo. Tras una rápida contra conducida por el propio argentino, Rodrigo De Paul asistió hacia el punto penal y Messi definió de primera para establecer el 4-0 parcial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2053186966439817436&partner=&hide_thread=false LET’S GOOO! Our captain for the 4th goal © pic.twitter.com/sAe7BW6gRv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 9, 2026

Con el resultado prácticamente definido, Toronto reaccionó sobre el cierre gracias a dos goles del colombiano Emilio Aristizábal, aunque el descuento nunca puso en riesgo la victoria del Inter Miami.

La actuación del campeón del mundo volvió a dejar números impactantes. En la actual temporada de la MLS, Messi ya acumula nueve goles y tres asistencias en apenas 11 partidos.

Además, continúa agrandando estadísticas históricas a nivel profesional. Según los registros de Messi Stats, el rosarino suma 907 goles y 411 asistencias a lo largo de 1.152 partidos oficiales entre Barcelona, PSG, la Selección Argentina e Inter Miami.

Desde su llegada a Estados Unidos, también logró transformar al club de Florida en un protagonista absoluto: ya conquistó la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024, el título de la Conferencia Este 2025 y la MLS Cup 2025.

Mientras sigue acumulando récords y títulos, Messi además continúa acercándose a Cristiano Ronaldo en la pelea por convertirse en el máximo goleador de la historia del fútbol profesional.