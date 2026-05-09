Lionel Messi brilló ante Toronto FC y lideró otra goleada del Inter Miami en la MLS
Con un gol y dos asistencias, el capitán argentino fue la gran figura en la victoria de su equipo por 4-2 ante el conjunto de Canadá.
Inter Miami volvió a demostrar su poder ofensivo y derrotó 4-2 a Toronto FC en el BMO Field, por la fecha 12 de la Major League Soccer. Con Lionel Messi como gran figura, el conjunto estadounidense consiguió un triunfo clave para acomodarse entre los primeros puestos de la Conferencia Este.
El rosarino fue decisivo durante toda la noche y participó directamente en tres de los cuatro goles de Las Garzas. Además de convertir, aportó dos asistencias y manejó cada ataque de su equipo.
Messi ya había avisado en el primer tiempo con una definición de media distancia que pasó muy cerca del palo derecho. Sin embargo, el encargado de abrir el marcador fue Rodrigo De Paul, que aprovechó un rebote tras un tiro libre cedido por Leo y sacó un potente remate desde afuera del área para poner el 1-0 antes del descanso.
En el complemento llegó una de las jugadas más discutidas del partido. Todo comenzó tras una acción en la que Raheem Edwards quedó tendido dentro del área luego de un cruce con Facundo Mura. Mientras los jugadores locales reclamaban que la pelota saliera, el árbitro dejó seguir y el Inter Miami aprovechó el desconcierto.
Messi recibió completamente libre en mitad de cancha y metió un pase preciso para Luis Suárez, que quedó mano a mano y definió sin problemas para aumentar la ventaja.
Minutos más tarde, el capitán argentino estuvo muy cerca de convertir de tiro libre. Ejecutó con precisión un remate que tenía destino de ángulo, pero el arquero Luka Gavran respondió con una gran atajada para evitar el gol.
La resistencia canadiense terminó de romperse a los 72 minutos. Sergio Reguilón recuperó una pelota en campo rival, Messi comandó el ataque y habilitó al español con un toque perfecto para que definiera cruzado y marcara otro tanto para el conjunto visitante.
Poco después llegó el premio para Leo. Tras una rápida contra conducida por el propio argentino, Rodrigo De Paul asistió hacia el punto penal y Messi definió de primera para establecer el 4-0 parcial.
Con el resultado prácticamente definido, Toronto reaccionó sobre el cierre gracias a dos goles del colombiano Emilio Aristizábal, aunque el descuento nunca puso en riesgo la victoria del Inter Miami.
La actuación del campeón del mundo volvió a dejar números impactantes. En la actual temporada de la MLS, Messi ya acumula nueve goles y tres asistencias en apenas 11 partidos.
Además, continúa agrandando estadísticas históricas a nivel profesional. Según los registros de Messi Stats, el rosarino suma 907 goles y 411 asistencias a lo largo de 1.152 partidos oficiales entre Barcelona, PSG, la Selección Argentina e Inter Miami.
Desde su llegada a Estados Unidos, también logró transformar al club de Florida en un protagonista absoluto: ya conquistó la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024, el título de la Conferencia Este 2025 y la MLS Cup 2025.
Mientras sigue acumulando récords y títulos, Messi además continúa acercándose a Cristiano Ronaldo en la pelea por convertirse en el máximo goleador de la historia del fútbol profesional.
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