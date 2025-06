Oscar Ruggeri apuntó contra figuras de Boca por la eliminación en el Mundial de Clubes: "¡No juegan!"

En este contexto, el exdefensor devenido en panelista no dudó en apuntar contra los referentes del equipo: "¿Quiénes son los líderes de este plantel? Me dicen Cavani, Rojo, Chiquito Romero. Hasta ahora me nombraste tres líderes que no juegan. ¡No juegan! ¿Entonces cómo van a ser líderes muchachos?”, planteó.

“Si vos tenés líderes que no juegan, no se comprometen. Hay lío. Se van a ir a sus casas, entrenan, saben que no juegan, no se comprometen. Terminó el partido, ¿quién habla en el vestuario? Mirá que yo lo banco a Cavani, pero lo que declaró me preocupó. Cuando me dice ‘ese equipo se defiende bien’, le habían metido 16 goles. No entendí eso. ¿Cómo se defiende bien un equipo que le metieron 16 goles?”, manifestó.

Y agregó: “De verdad, no entiendo en un plantel, líderes que no estén dentro de la cancha. Miren que jugué 20 años. Soy un chico de Boca, llego a Boca, me meto en el vestuario y ¿qué espero? Que Marcos Rojo se me levante, se pare y diga: ‘Loco estamos acá, tenemos que hacer esto, de acá adentro no sale nada’. Se me levante Cavani, se me levanten dos o tres, no muchos más".

Ruggeri apuntó contra los referentes de Boca

"Pero si estoy sentado y resulta que dan el equipo y no están los dos que me hablaron. Dan el equipo el próximo domingo y no están estos tipos, y no son capitanes. Ya no los miro de la manera que los miraría si se me paran adelante y después salen a la cancha y juegan. Sinceramente. Los líderes juegan siempre”, argumentó.

Ruggeri también reflexionó sobre la dificultad de encontrar líderes genuinos en un plantel: “Es lo más difícil traer al tipo que vos decís este en unos meses es líder en el equipo. Pero esos tipos juegan siempre”, sostuvo.

“Ayer, agarrabas al equipo de Boca, dame tres tipos que vos decís son líderes. A Merentiel no le veo ese perfil, es un monstruo, en la cancha, la verdad, me saco el sombrero. Y no lo hubiese sacado de capitán, no importa eso, pero no lo veo como el líder. Marchesín llegó hace un mes”, comentó.

Al ser consultado sobre si la dirigencia influye en la elección de los referentes, señaló: “¡No los elige Riquelme eh! Salen de uno los líderes. El que llega al vestuario no espera que el presidente baje y me diga a mí ‘che vos, tenés que ser el líder’. No, uno nace y se hace ahí. Y se pone al frente del plantel. Los tres o cuatro tipos que llevan al plantel así (gesticula con sus manos para adelante), ‘vayan chicos para adelante que estamos atrás’”.