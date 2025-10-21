La contundente decisión que tomó el "Loco" Díaz tras el incidente con la gente de Atlético Tucumán

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980483616208511205&partner=&hide_thread=false EL LOCO DÍAZ NO SE CALLÓ NADA Y CONTÓ QUE SE IRÁ DE ATLÉTICO TUCUMÁN: el delantero habló tras la noche caliente que se vivió en el Monumental José Fierro en la derrota 1-2 del Decano contra San Lorenzo.



Tras las explosivas declaraciones, el presidente Mario Leito brindó una conferencia improvisada para explicar la situación financiera del club. “Nuestros problemas no son económicos, sino financieros. Tenemos créditos que no podemos cobrar de ventas, sponsors y deudas de otros clubes. No podemos cobrar créditos por Tomás Cuello en Brasil ni por Maestro Puch en Independiente”, detalló.

Además, aclaró que las deudas corresponden solo a premios pendientes: “Debemos tres premios, no sueldos. Debemos los premios de Talleres, River y Platense. No tenemos crisis interna, vamos a cerrar el año con tranquilidad y en Primera”.