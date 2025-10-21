La contundente decisión que tomó el "Loco" Díaz tras el incidente con la gente de Atlético Tucumán
El delantero confirmó que dejará el Decano tras el Torneo Clausura y criticó a los directivos en medio del conflicto por premios impagos y la bronca de los hinchas.
Atlético Tucumán vivió una jornada cargada de tensión en el Monumental José Fierro, donde la derrota 2-1 ante San Lorenzo desató insultos, reproches y declaraciones cruzadas. Leandro “Loco” Díaz anunció su salida del club y cargó contra los dirigentes, mientras el plantel y el cuerpo técnico intentan calmar la crisis.
Desde antes del partido, los simpatizantes expresaron su malestar por la decisión del plantel de no concentrar en la previa, como protesta por una deuda en premios. Durante y después del encuentro, los insultos y reclamos coparon las tribunas y continuaron incluso tras el pitazo final.
El entrenador Lucas Pusineri reconoció la gravedad del momento: “Es una situación complicada, compleja, donde en una etapa definitoria existe este tipo de conflicto. No se puede cambiar lo que sucedió, pero tenemos que tratar de unir situaciones para respirar hacia el futuro”.
El "Loco" Díaz anunció su salida de Atlético y apuntó contra la dirigencia
El “Loco” Díaz, furioso: “Los de arriba no dan la cara”
El delantero Leandro Díaz, figura e ídolo del club, fue protagonista de la noche por su reacción ante los hinchas y sus declaraciones posteriores. En diálogo con ESPN, el “Loco” reconoció: “Somos autocríticos, no pudimos ganar. Se vivió un ambiente difícil, todo en contra. También entendemos a la gente, yo más porque soy hincha”.
Sin embargo, luego apuntó directamente contra la dirigencia: “Volví en febrero para dar una mano, me pagan pero nunca puse condiciones y doy la cara siempre. Los de arriba no dan la cara nunca, prometen cosas y no cumplen”. Finalmente, el delantero confirmó su salida del Decano: “Tenía el sueño de retirarme con esta camiseta, pero lamentablemente no podrá ser. Contra Godoy Cruz será mi último partido de local”.
Tras las explosivas declaraciones, el presidente Mario Leito brindó una conferencia improvisada para explicar la situación financiera del club. “Nuestros problemas no son económicos, sino financieros. Tenemos créditos que no podemos cobrar de ventas, sponsors y deudas de otros clubes. No podemos cobrar créditos por Tomás Cuello en Brasil ni por Maestro Puch en Independiente”, detalló.
Además, aclaró que las deudas corresponden solo a premios pendientes: “Debemos tres premios, no sueldos. Debemos los premios de Talleres, River y Platense. No tenemos crisis interna, vamos a cerrar el año con tranquilidad y en Primera”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario