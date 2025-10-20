Atlético Tucumán vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El Ciclón, en cambio, vive días turbulentos. La crisis institucional se profundizó en la semana con la aparición pública de Marcelo Moretti, que terminó retirado en patrullero tras el enojo de los hinchas. A pesar de la tensión política y económica, el presidente descartó renunciar, y la incertidumbre se trasladó al plano deportivo. Bajo el mando de Damián Ayude, el equipo apenas ganó uno de los últimos seis encuentros y necesita sumar de a tres para seguir en la zona de clasificación a los playoffs. La buena noticia es la vuelta de Orlando Gill, ausente por la fecha FIFA, quien reaparecerá como pieza clave en el ataque.