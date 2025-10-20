Atlético Tucumán vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Decano quiere estirar su racha en el José Fierro, mientras que el Ciclón, envuelto en conflictos dirigenciales, necesita ganar para no perder terreno.
Atlético Tucumán y San Lorenzo se enfrentan este lunes desde las 21:15 en el estadio Monumental José Fierro, en un duelo clave de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Los tucumanos atraviesan un momento alentador en casa, donde no pierden hace tres partidos, y buscarán reafirmar esa solidez ante un Ciclón que llega golpeado, tanto en lo futbolístico como en lo institucional.
El equipo de Lucas Pusineri viene de caer ante Instituto en Córdoba, pero mantiene un andar firme de local, impulsado por su gente y por un plantel que recupera piezas importantes. La noticia más celebrada en Tucumán es la recuperación de Renzo Tesuri, quien recibió el alta médica tras una larga lesión de ligamentos y podría reaparecer en las próximas fechas.
El Ciclón, en cambio, vive días turbulentos. La crisis institucional se profundizó en la semana con la aparición pública de Marcelo Moretti, que terminó retirado en patrullero tras el enojo de los hinchas. A pesar de la tensión política y económica, el presidente descartó renunciar, y la incertidumbre se trasladó al plano deportivo. Bajo el mando de Damián Ayude, el equipo apenas ganó uno de los últimos seis encuentros y necesita sumar de a tres para seguir en la zona de clasificación a los playoffs. La buena noticia es la vuelta de Orlando Gill, ausente por la fecha FIFA, quien reaparecerá como pieza clave en el ataque.
Con ambos equipos presionados, el duelo en Tucumán promete ser intenso y con mucho en juego: Atlético busca afianzarse como local, mientras que San Lorenzo necesita una victoria que lo mantenga competitivo y le devuelva algo de calma en medio de su tormenta institucional.
Atlético Tucumán vs. San Lorenzo: probables formaciones
- Atlético Tucumán: Matías Mansilla, Damián Martínez, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Kevin López o Lautaro Godoy; Ramiro Ruiz Rodríguez o Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
- San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Atlético Tucumán vs. San Lorenzo: otros datos
- Hora: 21:15.
- Estadio: Monumental José Fierro.
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- VAR: Sebastián Martínez.
- TV: ESPN Premium.
