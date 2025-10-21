El "Loco" Díaz estalló contra la gente de Atlético Tucumán e invitó a pelear a un hincha

Qué dijo Leandro "Loco" Díaz tras su estallido en Atlético Tucumán-San Lorenzo

"Tampoco estamos últimos. Somos autocríticos. No estamos jugando bien y no pudimos ganamos. A la gente la entendemos, yo más porque soy hincha. Yo se lo que pasa y se como fueron las cosas y el dirigente este Nacho nos salió a matar. No es por la plata, a nosotros no nos falta", sostuvo luego del duelo ante el azulgrana.

Y agregó: "Yo estaba en Lanús y Acosta me llamó. Vine y no pedí nada, tres veces vine y nunca puse una condición. Vine y doy la cara, pero los de arriba nunca la dan. A los médicos, a los empleados, a los chicos que vienen de otros clubes, les prometen algo y no se los cumplen".

"Es muy difícil cuando no ves un dirigente en el club. Después cuando jugamos con Boca o River se pelean todos por irnos a ver. El fútbol es así, no me importa lo que pase. Yo vine acá y no por plata, sino me hubiera ido a otro lado. Con Godoy Cruz va a ser mi último partido de local, seguramente. Ojalá la gente me sepa entender", cerró.

Embed EL LOCO DÍAZ NO SE CALLÓ NADA Y CONTÓ QUE SE IRÁ DE ATLÉTICO TUCUMÁN: el delantero habló tras la noche caliente que se vivió en el Monumental José Fierro en la derrota 1-2 del Decano contra San Lorenzo.



