El "Loco" Díaz estalló contra la gente de Atlético Tucumán e invitó a pelear a un hincha
El delantero perdió la calma luego de los cánticos de los hinchas y protagonizó un tenso cruce en el cierre del duelo ante San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025.
La noche tucumana terminó encendida y no precisamente por el resultado. Leandro "Loco" Díaz, referente de Atlético Tucumán, vivió un momento de furia al finalizar el primer tiempo del encuentro frente a San Lorenzo por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El delantero no soportó los insultos de la tribuna y reaccionó con gestos desafiantes, al punto de invitar a pelear a algunos hinchas.
El Decano había comenzado ganando gracias a un tanto de Ortiz, pero un penal sobre el final de la primera etapa -cometido por el arquero Matías Mansilla a Alexis Cuello y sancionado tras la revisión del VAR- permitió al Ciclón igualar el marcador. Ese gol cambió el clima del estadio: los fanáticos comenzaron a reprochar la actitud del equipo con cánticos y silbidos, lo que hizo estallar al “Loco” Díaz.
El delantero, visiblemente alterado, se dio vuelta hacia la platea y respondió a los gritos con gestos provocadores, incluso alentando al resto de los hinchas a cantar más fuerte. Su reacción quedó registrada por las cámaras y desató la polémica en redes sociales, donde muchos cuestionaron su falta de templanza mientras otros defendieron su carácter impulsivo y su identificación con el club.
En el complemento, Atlético Tucumán sintió el golpe y San Lorenzo aprovechó para dar vuelta el resultado con un gol de Tripichio. Al finalizar el encuentro, Díaz volvió a perder la paciencia: se quitó la cinta de capitán e increpó a un simpatizante desde el campo de juego, repitiendo su desafío a pelear.
La tensión se potenció por el contexto interno: el plantel había decidido no concentrar antes del partido como medida de protesta por deudas salariales, una situación que también afectó el ánimo del grupo. Con tres fechas por jugar, el conjunto celeste y blanco todavía lucha por clasificar a los octavos de final del Clausura, aunque la imagen de su capitán enfurecido dejó en evidencia el clima de frustración que rodea al equipo.
Qué dijo Leandro "Loco" Díaz tras su estallido en Atlético Tucumán-San Lorenzo
"Tampoco estamos últimos. Somos autocríticos. No estamos jugando bien y no pudimos ganamos. A la gente la entendemos, yo más porque soy hincha. Yo se lo que pasa y se como fueron las cosas y el dirigente este Nacho nos salió a matar. No es por la plata, a nosotros no nos falta", sostuvo luego del duelo ante el azulgrana.
Y agregó: "Yo estaba en Lanús y Acosta me llamó. Vine y no pedí nada, tres veces vine y nunca puse una condición. Vine y doy la cara, pero los de arriba nunca la dan. A los médicos, a los empleados, a los chicos que vienen de otros clubes, les prometen algo y no se los cumplen".
"Es muy difícil cuando no ves un dirigente en el club. Después cuando jugamos con Boca o River se pelean todos por irnos a ver. El fútbol es así, no me importa lo que pase. Yo vine acá y no por plata, sino me hubiera ido a otro lado. Con Godoy Cruz va a ser mi último partido de local, seguramente. Ojalá la gente me sepa entender", cerró.
