Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. San Lorenzo

El equipo de Lucas Pusineri viene de caer ante Instituto en Córdoba, pero mantiene un andar firme de local, impulsado por su gente y por un plantel que recupera piezas importantes. El Ciclón, en cambio, vive días turbulentos. Bajo el mando de Damián Ayude, el equipo apenas ganó uno de los últimos seis encuentros y necesita sumar de a tres para seguir en la zona de clasificación a los playoffs.