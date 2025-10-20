Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. San Lorenzo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Tucumán vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025.
En un duelo clave de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, Atlético Tucumán y San Lorenzo se enfrentan este lunes desde las 21:15 en el estadio Monumental José Fierro. Los tucumanos atraviesan un momento alentador en casa y buscarán reafirmar esa solidez ante un Ciclón que llega golpeado.
El equipo de Lucas Pusineri viene de caer ante Instituto en Córdoba, pero mantiene un andar firme de local, impulsado por su gente y por un plantel que recupera piezas importantes. El Ciclón, en cambio, vive días turbulentos. Bajo el mando de Damián Ayude, el equipo apenas ganó uno de los últimos seis encuentros y necesita sumar de a tres para seguir en la zona de clasificación a los playoffs.
Con ambos equipos presionados, el duelo en Tucumán promete ser intenso y con mucho en juego: Atlético busca afianzarse como local, mientras que San Lorenzo necesita una victoria que lo mantenga competitivo y le devuelva algo de calma en medio de su tormenta institucional.
Atlético Tucumán vs. San Lorenzo: probables formaciones
- Atlético Tucumán: Matías Mansilla, Damián Martínez, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Kevin López o Lautaro Godoy; Ramiro Ruiz Rodríguez o Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
- San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. San Lorenzo
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario