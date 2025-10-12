Instituto venció a Atlético Tucumán y se metió entre los ocho mejores de la Zona B
Con goles de Jhon Córdoba y Gastón Lodico, la Gloria superó 2-0 al Decano por la fecha 12 del Clausura y sueña con los playoffs.
Instituto consiguió un importante triunfo 2-0 ante Atlético Tucumán en Córdoba, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Con goles de Jhon Córdoba y Gastón Lodico, la Gloria cortó una racha de tres empates consecutivos y se metió entre los ocho mejores de la Zona B, ilusionándose con la clasificación.
La apertura del marcador llegó a los 26 minutos del primer tiempo gracias al delantero colombiano Jhon Córdoba, quien aprovechó una desatención defensiva del Decano para poner en ventaja a la Gloria. En la segunda mitad, cuando el visitante buscaba la igualdad, Gastón Lodico amplió la diferencia a los 36 minutos y sentenció el 2-0 definitivo.
Con este triunfo, el equipo cordobés cortó una racha de tres empates consecutivos y volvió a sumar de a tres, posicionándose entre los mejores del grupo. Por su parte, Atlético Tucumán no logró sostener su buen arranque y, con esta derrota, quedó en la séptima posición, complicando sus chances de clasificación.
Instituto, bajo la dirección del "Gato" Oldrá, atraviesa una racha de cinco partidos sin derrotas, pero el equipo de Alta Córdoba no logra despegar. En ese lapso, "La Gloria: solo consiguió una victoria y acumula tres empates consecutivos, siendo el último un 0-0 ante San Martín de San Juan como visitante.
La falta de regularidad generó malestar en el plantel. El capitán Fernando Alarcón expresó su frustración esta semana: “Nos está costando mucho, y no pasa solo por los delanteros. Es algo que tiene que mejorar el equipo entero”. El equipo cordobés necesita urgentemente convertir los empates en triunfos para escalar posiciones.
En tanto, con 15 puntos, Atlético Tucumán se encuentra actualmente en la pelea por los primeros ocho puestos. Un triunfo fuera de casa, algo que no consigue desde hace meses, sería crucial para inyectar la confianza necesaria de cara a la recta final del torneo y asegurar su lugar en la fase final.
El técnico Lucas Pusineri deberá lidiar con una baja sensible: el defensor Marcelo Ortiz llegó al límite de amonestaciones en la última victoria 2-0 ante Platense y no estará disponible. Pese a la ausencia, el DT mantiene la ambición: "Trataremos de poder seguir jugando de igual a igual en todas las canchas y esperemos hacernos más fuertes en lo que viene", declaró Pusineri.
