La decisión que tomó la Liga Profesional con el partido Boca-Barracas Central tras la muerte de Russo
La decisión se conoció horas después del fallecimiento del histórico entrenador. El Xeneize atraviesa días de profundo dolor y el encuentro por la fecha 12 será reprogramado.
El fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ocurrido el miércoles por la tarde en su casa de la Capital Federal, sacudió a todo el fútbol argentino. El histórico entrenador, símbolo de Boca, Rosario Central y Estudiantes, y figura respetada en el ambiente, tenía 69 años y venía de luchar duramente contra el cáncer en los últimos ocho años de su vida.
A raíz de su partida, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) anunció la suspensión del partido que el Xeneize debía disputar ante Barracas Central este sábado, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025. Aún no se definió una nueva fecha para su realización.
El comunicado oficial de la Liga se difundió en redes sociales cerca de las 21, luego de las múltiples muestras de pesar que inundaron los perfiles de jugadores, clubes e instituciones. “Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas Central y Boca Juniors, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025”, indicó el organismo, en una decisión que contó con el aval y la comprensión de todas las partes.
Barracas Central, por su parte, había sido uno de los primeros clubes en pronunciarse. En un mensaje firmado por su presidente, Matías Tapia, la institución expresó sus condolencias a la familia del entrenador y a todo el pueblo boquense. “Nos ponemos enteramente a disposición de Boca y de su presidente, Juan Román Riquelme, ante esta noticia tan dolorosa. Acompañamos en este difícil momento y acataremos cualquier decisión respecto al encuentro del sábado”, señaló el texto difundido en las cuentas oficiales del club.
Boca también utilizó sus redes para homenajear a Russo, recordando su legado en el club, donde conquistó la Copa Libertadores 2007 y donde era querido por hinchas y jugadores. Además, informó que el velatorio se realizará este jueves, de 10 a 22, en el Hall Central de la Bombonera, y continuará el viernes de 10 a 12. Por pedido de la familia, no estará permitido tomar fotografías ni grabar videos en el lugar, en respeto a la intimidad del entorno más cercano.
La tristeza por la muerte de Russo atraviesa al fútbol argentino, que despide no solo a un entrenador exitoso, sino a un hombre admirado por su calidez y su integridad dentro y fuera de la cancha.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario