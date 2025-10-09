La decisión que tomó la Liga Profesional con el partido Boca-Barracas Central tras la muerte de Russo

image

Boca también utilizó sus redes para homenajear a Russo, recordando su legado en el club, donde conquistó la Copa Libertadores 2007 y donde era querido por hinchas y jugadores. Además, informó que el velatorio se realizará este jueves, de 10 a 22, en el Hall Central de la Bombonera, y continuará el viernes de 10 a 12. Por pedido de la familia, no estará permitido tomar fotografías ni grabar videos en el lugar, en respeto a la intimidad del entorno más cercano.

La tristeza por la muerte de Russo atraviesa al fútbol argentino, que despide no solo a un entrenador exitoso, sino a un hombre admirado por su calidez y su integridad dentro y fuera de la cancha.