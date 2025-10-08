Chiqui Tapia defendió el torneo de 30 equipos: "Somos formadores, por eso tenemos esta liga"

“Cuando buscamos los formatos de torneos que sean atractivos y competitivos, somos formadores y por eso tenemos un torneo de 30 equipos. Significa 10 equipos más en la liga, un mínimo de 300 jugadores adicionales en Primera y 10 cuerpos técnicos más”, explicó.

El presidente de la AFA destacó que este tipo de estructuras permiten ampliar la base de talentos, brindar experiencia profesional a jóvenes surgidos de las inferiores y fortalecer la presencia de técnicos argentinos en el ámbito local e internacional.

claudio chiqui tapia.jpg

Las declaraciones de Tapia se enmarcan en la estrategia institucional de la AFA para posicionar al fútbol argentino como referente en formación y exportación de talento. El dirigente recordó que el éxito de la Selección Argentina campeona del mundo también es resultado de un trabajo sostenido desde las divisiones juveniles y la capacitación constante de entrenadores.

Con su defensa del torneo de 30 equipos, Tapia ratificó la intención de la AFA de mantener un formato que combine competitividad, desarrollo y federalismo, pilares que —según expresó— “reflejan la identidad del fútbol argentino”.