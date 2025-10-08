Chiqui Tapia defendió el torneo de 30 equipos: "Somos formadores, por eso tenemos esta liga"
El presidente de la AFA justificó en el Sports Summit USA 2025 el formato de la Liga Profesional y destacó el rol formativo del fútbol argentino.
En el marco del Sports Summit USA 2025, Claudio “Chiqui” Tapia habló sobre la estructura del fútbol argentino y explicó los motivos detrás del formato de 30 equipos que actualmente compite en la Liga Profesional.
“Nosotros somos formadores. De los 11 jugadores titulares de nuestra Selección, 8 son capitanes en sus equipos. En la última Eliminatoria Sudamericana, 7 entrenadores fueron argentinos”, señaló Tapia y generó una fuerte polémica en las redes sociales de parte de los hinchas que sueñan con un torneo con menos representantes y mayor competitividad.
El dirigente remarcó que el enfoque de la AFA va más allá del desarrollo de futbolistas: “Esto que decimos de formar y capacitar no es solo en los jugadores, sino también a nivel conducción técnica y proyectos deportivos”.
Tapia aseguró que la decisión de mantener una liga numerosa no obedece únicamente a criterios de competencia o televisación, sino a una visión estructural que busca generar más oportunidades dentro del fútbol profesional.
“Cuando buscamos los formatos de torneos que sean atractivos y competitivos, somos formadores y por eso tenemos un torneo de 30 equipos. Significa 10 equipos más en la liga, un mínimo de 300 jugadores adicionales en Primera y 10 cuerpos técnicos más”, explicó.
El presidente de la AFA destacó que este tipo de estructuras permiten ampliar la base de talentos, brindar experiencia profesional a jóvenes surgidos de las inferiores y fortalecer la presencia de técnicos argentinos en el ámbito local e internacional.
Las declaraciones de Tapia se enmarcan en la estrategia institucional de la AFA para posicionar al fútbol argentino como referente en formación y exportación de talento. El dirigente recordó que el éxito de la Selección Argentina campeona del mundo también es resultado de un trabajo sostenido desde las divisiones juveniles y la capacitación constante de entrenadores.
Con su defensa del torneo de 30 equipos, Tapia ratificó la intención de la AFA de mantener un formato que combine competitividad, desarrollo y federalismo, pilares que —según expresó— “reflejan la identidad del fútbol argentino”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario