Cuáles son los dos únicos equipos sin expulsados en todo el fútbol argentino 2025

En el plano individual, el futbolista con más expulsiones fue Aarón Facundo Quirós, sancionado tres veces a lo largo del año. Otros nueve jugadores repitieron la tarjeta roja en dos oportunidades: Federico Fattori, Francisco Álvarez, Franco Pardo, Gabriel Compagnucci, Gastón Benedetti, Joaquín Laso, Marco Iacobellis, Mauricio Cardillo y Miguel Navarro.

Los árbitros más severos y el “beneficiado” del año

El juez más estricto de la temporada fue Luis Lobo Medina, con 12 expulsiones, seguido por Yael Falcón Pérez (10) y Fernando Espinoza (9). Más atrás se ubicaron Andrés Merlos (7), Andrés Gariano (6) y Fernando Echenique (6).

Otro dato llamativo lo protagoniza Huracán, que fue el equipo cuyos rivales recibieron más expulsiones: 12 en total. Ningún otro club fue tan “beneficiado” por las sanciones a sus oponentes.

El análisis disciplinario del 2025 deja claro que, más allá del juego y los resultados, Rosario Central y Barracas Central se destacaron por un aspecto poco habitual en el fútbol argentino: la conducta y el control dentro del campo de juego.

Todas las tarjetas rojas por equipo en 2025

Vélez - 8

Estudiantes - 6

Talleres - 6

Argentinos Juniors - 5

Belgrano - 5

Newell´s - 5

River - 5

Aldosivi - 4

Defensa y Justicia - 4

Gimnasia - 4

Independiente - 4

Independiente Rivadavia - 4

Instituto - 4

Platense - 4

San Martín (SJ) - 4

Central Córdoba - 3

Deportivo Riestra - 3

Huracán - 3

Lanús - 3

Racing - 3

San Lorenzo - 3

Tigre - 3

Unión - 3

Atlético Tucumán - 2

Banfield - 2

Boca - 2

Godoy Cruz - 2

Sarmiento - 2

Rosario Central - 0

Barracas Central - 0