Cuáles son los dos únicos equipos sin expulsados en todo el fútbol argentino 2025
Entre el Apertura y el Clausura se mostraron 106 tarjetas rojas, pero hay dos equipos que se mantuvieron sin expulsiones en toda la temporada.
El fútbol argentino siempre deja espacio para las estadísticas curiosas. En este caso, el dato lo protagonizan Rosario Central y Barracas Central, los únicos dos equipos que lograron completar toda la temporada sin recibir tarjetas rojas.
Entre el Apertura y el Clausura, los árbitros mostraron un total de 106 expulsiones, reflejo del nivel de intensidad —y en muchos casos, del descontrol— que se vive en las canchas del país. Sin embargo, tanto el Canalla como el Guapo consiguieron mantenerse al margen de esa tendencia.
El mérito, según distintos analistas, responde a una combinación de orden táctico, concentración y control emocional, aunque algunos sectores del público y la prensa también sugieren que puede haber existido un criterio arbitral más benévolo hacia ambos equipos.
En el otro extremo de la tabla disciplinaria aparece Vélez, el conjunto con más expulsados del 2025, con 8 tarjetas rojas. Detrás se ubican Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba con 6, mientras que Argentinos Juniors, Belgrano, Newell’s y River acumulan 5 cada uno.
En el plano individual, el futbolista con más expulsiones fue Aarón Facundo Quirós, sancionado tres veces a lo largo del año. Otros nueve jugadores repitieron la tarjeta roja en dos oportunidades: Federico Fattori, Francisco Álvarez, Franco Pardo, Gabriel Compagnucci, Gastón Benedetti, Joaquín Laso, Marco Iacobellis, Mauricio Cardillo y Miguel Navarro.
Los árbitros más severos y el “beneficiado” del año
El juez más estricto de la temporada fue Luis Lobo Medina, con 12 expulsiones, seguido por Yael Falcón Pérez (10) y Fernando Espinoza (9). Más atrás se ubicaron Andrés Merlos (7), Andrés Gariano (6) y Fernando Echenique (6).
Otro dato llamativo lo protagoniza Huracán, que fue el equipo cuyos rivales recibieron más expulsiones: 12 en total. Ningún otro club fue tan “beneficiado” por las sanciones a sus oponentes.
El análisis disciplinario del 2025 deja claro que, más allá del juego y los resultados, Rosario Central y Barracas Central se destacaron por un aspecto poco habitual en el fútbol argentino: la conducta y el control dentro del campo de juego.
Todas las tarjetas rojas por equipo en 2025
- Vélez - 8
- Estudiantes - 6
- Talleres - 6
- Argentinos Juniors - 5
- Belgrano - 5
- Newell´s - 5
- River - 5
- Aldosivi - 4
- Defensa y Justicia - 4
- Gimnasia - 4
- Independiente - 4
- Independiente Rivadavia - 4
- Instituto - 4
- Platense - 4
- San Martín (SJ) - 4
- Central Córdoba - 3
- Deportivo Riestra - 3
- Huracán - 3
- Lanús - 3
- Racing - 3
- San Lorenzo - 3
- Tigre - 3
- Unión - 3
- Atlético Tucumán - 2
- Banfield - 2
- Boca - 2
- Godoy Cruz - 2
- Sarmiento - 2
- Rosario Central - 0
- Barracas Central - 0
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario