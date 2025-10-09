El gesto de Matías Almeyda con uno de sus futbolistas que emocionó a todo Sevilla
El director técnico detuvo la práctica del equipo español para reconocer la fortaleza de Marcao y su esposa Pamela Teixeira, quien superó un cáncer tras meses de lucha.
El fútbol europeo fue testigo de un momento cargado de emoción. En el entrenamiento del Sevilla, Matías Almeyda detuvo por unos minutos la práctica para reconocer la fortaleza del zaguero brasileño Marcao y de su esposa Pamela Teixeira, luego de que se confirmara públicamente que ella había superado un cáncer.
El técnico argentino pidió la atención del grupo y, frente a todo el plantel, destacó la valentía de la pareja durante los meses más difíciles. El resto del plantel respondió con un fuerte aplauso que selló una escena inolvidable para todos los presentes y que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
El gesto de Matías Almeyda que emocionó a Sevilla: felicitó a un futbolista por la recuperación de su esposa
La jornada tuvo un momento aún más emotivo con la presencia de Pamela Teixeira en el campo de entrenamiento. Su visita simbolizó el cierre de una etapa llena de desafíos y el comienzo de una nueva vida. Al verla ingresar, los jugadores del Sevilla la recibieron con aplausos y el club le obsequió una camiseta personalizada, gesto que reforzó el espíritu de unión del equipo.
En sus redes sociales, Marcao expresó su emoción con un mensaje lleno de gratitud: “El 8 de octubre siempre será especial. En 2025 fue el día de la última quimio de mi compañera y el inicio de una nueva etapa. También, en esa fecha hace tres años, debutaba con el Sevilla. El Nunca te rindas se volvió un mantra”.
Con esta acción, Matías Almeyda volvió a demostrar su manera de llevar adelante un equipo y la cercanía que tiene con un grupo de jugadores que sabe responderle en todo momento y que ratifica el gran presente que atraviesa el equipo. Vale recordar que el Sevilla se ubica en el sexto puesto con 13 unidades en el campeonato y hasta el momento estaría jugando el clasificatorio a la Conference League de la UEFA.
