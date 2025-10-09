El gesto de Matías Almeyda con uno de sus futbolistas que emocionó a todo Sevilla

Embed El detalle de @teixeira_marcao y toda la plantilla tras haber superado el cáncer



¡Eres un ejemplo para todos, Pan!

Con esta acción, Matías Almeyda volvió a demostrar su manera de llevar adelante un equipo y la cercanía que tiene con un grupo de jugadores que sabe responderle en todo momento y que ratifica el gran presente que atraviesa el equipo. Vale recordar que el Sevilla se ubica en el sexto puesto con 13 unidades en el campeonato y hasta el momento estaría jugando el clasificatorio a la Conference League de la UEFA.