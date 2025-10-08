Trascendió el último pedido de Miguel Ángel Russo a su familia, y conmovió al mundo Boca
En TyC Sports contaron detalles de los últimos días del emblemático entrenador, con una particularidad que emocionó a todos.
El mundo del fútbol se encuentra conmocionado por la muerte del DT de Boca, Miguel Ángel Russo, y de a poco se van conociendo detalles de los que fueron sus últimos días, pero hubo uno de ellos que emocionó a todos los hinchas "xeneizes".
El emblemático entrenador fue despedido por todo el mundo del fútbol y dejó este mundo en medio del amor de los fanáticos boquenses, así como también de los clubes en los que dirigió, como Rosario Central o Estudiantes.
La triste noticia fue confirmada por su familia, quien indicó que el entrenador oriundo de Lanús murió en su domicilio. Luego el club difundió un comunicado para ratificar la información.
En tanto, con el correr de la triste jornada se fueron conociendo detalles. El DT había desmejorando en los últimos tiempos por el avance del cáncer que le habían diagnosticado en 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia; y desde la última semana permanecía cursando una internación domiciliaria, a sabiendas de que podía tratarse de sus últimos días.
En esta línea, desde TyC Sports revelaron uno de los últimos pedidos de Russo a su familia. "Alguien de la familia contó algo fuerte: Russo pidió si podían ponerlo ropa de Boca para sus últimos días, y al cuerpo lo trasladaron vestido de Boca", contó el periodista.
