La emocionante presentación de Ángel Di María en Rosario Central: "Esto es más que todo lo que hice"

Con la humildad de siempre, Fideo rompió el hielo con una frase descontracturada que desató risas: “Mejor una pelota, mucho más fácil”, bromeó ante los flashes y micrófonos, antes de empezar a responder preguntas en una sala cargada de emoción.

di maria persentacion central.mp4

¿Debuta el sábado?

El reencuentro con el pueblo canalla está previsto para el próximo sábado 12 de julio, cuando Rosario Central reciba a Godoy Cruz por la primera fecha del Torneo Clausura. Si bien la presencia de Di María no está confirmada, él mismo dejó una puerta abierta al consultarle por su debut: “Preguntale a Ariel (Holan) si voy a estar o no. Seguramente el sábado va a ser muy lindo, después veremos si me toca jugar o no, será decisión de Ariel”, expresó con una sonrisa.

Lo cierto es que llega con rodaje competitivo, ya que fue titular en todos los partidos de Benfica en el reciente Mundial de Clubes, donde el equipo portugués llegó hasta octavos de final y él convirtió cuatro goles.

di maria persentacion central video.mp4

Una historia de amor con Central

Di María, de 37 años, disputó 39 partidos y convirtió seis goles en su primera etapa con la camiseta de Rosario Central. Ahora, más de 17 años después, vuelve para cumplir su promesa y cerrar el círculo con el club que lo vio nacer. Lo hace con una vitrina repleta de títulos, incluida la Copa del Mundo en Qatar 2022, pero con la misma pasión de siempre.

Después de la conferencia, el rosarino tuvo su primer entrenamiento en el predio de Arroyo Seco y comenzó la puesta a punto bajo la mirada de Holan, quien celebró la llegada del ídolo con nivel competitivo y plena vigencia. Con la ilusión de todo un pueblo en sus espaldas, Fideo está listo para un nuevo capítulo. Y Rosario Central, también.

Embed ¡FIDEO VOLVIÓ A SU CASA! Ángel Di María regresó a Rosario Central: fue el primero en llegar al predio de Arroyo Seco para el entrenamiento. pic.twitter.com/hj6yBmBzkQ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2025

Tras su paso por el club portugués y unas breves vacaciones en Miami, "Fideo" aterrizó en Rosario durante la madrugada del sábado y se instaló en su casa en el barrio privado de Funes. Desde allí se mantuvo alejado del ruido mediático, en la previa de su presentación oficial.

Di María será presentado en Rosario Central: cómo verlo en vivo

A las 13, el Canalla celebrará la conferencia de prensa donde presentará formalmente al crack surgido en sus divisiones inferiores. El evento será transmitido por los canales oficiales del club y tendrá un formato restringido.

Se permitirán 15 preguntas con tiempo limitado para asegurar la participación de todos los medios presentes. Por razones de seguridad, no habrá público en el estadio durante la presentación.

angel di maria.jpg

El debut de Di María con la camiseta canalla ya tiene fecha probable: el viernes 12 de julio en el Gigante de Arroyito, cuando Central reciba a Godoy Cruz desde las 16 por la primera jornada del Torneo Clausura. Será el momento que esperan miles de hinchas: volver a ver a Fideo con los colores azul y amarillo en un partido oficial.

Además, el club informó que durante julio y agosto el predio de Arroyo Seco permanecerá cerrado hasta las 14 en los días de entrenamiento y concentración del plantel profesional. El objetivo es garantizar tranquilidad y foco total en la preparación de un semestre que tendrá competencia en el Clausura y la Copa Argentina.