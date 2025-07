La postura de Boca y River ante la vuelta de los visitantes al fútbol argentino

Boca y River no habilitarán tribunas para visitantes

A pesar del avance que representa este partido, Boca y River ya definieron su postura ante la vuelta del público visitante: no habilitarán el ingreso de hinchas rivales en sus estadios. Según reveló TyC Sports, tanto en La Bombonera como en el Monumental consideran inviable ceder lugares a simpatizantes de otros clubes, ya que eso implicaría restarle espacio a sus propios socios y abonados.

La decisión no sorprende si se tiene en cuenta que ambos equipos llenan sus estadios en cada presentación y no dependen, desde lo económico, del aporte de la tribuna visitante. De esta manera, se espera que Boca y River solo jueguen con dos hinchadas cuando les toque ser visitantes, pero no en condición de local.

Es un escenario que también podría repetirse en otros clubes de gran convocatoria, donde el aforo completo ya está cubierto por su público habitual. Por eso, el regreso de los visitantes podría darse primero en canchas donde no se llena la totalidad de las tribunas, o en partidos puntuales donde haya acuerdos entre instituciones.

Lanús–Rosario Central: cómo será el operativo para el regreso de los visitantes

El partido entre Lanús y Rosario Central se jugará el sábado 19 de julio a las 16.30 y contará con 7 mil hinchas del Canalla en la tribuna visitante. Será el primer encuentro de Primera División con público rival desde 2013, y el regreso estará sujeto a estrictas condiciones de seguridad.

Los fanáticos rosarinos deberán viajar en micros de larga distancia sin paradas intermedias, no podrán ingresar con banderas ni elementos de percusión, y el operativo policial contará con un 20% más de efectivos que un partido habitual. Las entradas fueron puestas a la venta con un valor de 23 mil pesos, y se espera una movilización masiva de hinchas auriazules para acompañar al equipo que tendrá en cancha a su gran ídolo, Ángel Di María.