La preocupación de Lewis Hamilton para el GP de Australia: "No sé dónde está el botón de mojado"

"Estamos usando (frenos) Brembo, que no he usado en mucho, mucho tiempo", dijo sobre los frenos del coche. "Así que no sé cómo se comportan los Brembo en mojado, ni qué reglajes vamos a tener que usar con este coche".

Para mañana se prevén condiciones húmedas en Albert Park, con un 70% de probabilidades de chubascos para el mediodía.

"Cuando te clasificas octavo esperas que esté mojado, pero sólo tengo tres vueltas para aprender a manejar el coche en mojado y luego salir (a la carrera)", dijo. "Va a ser un shock para el sistema, pero voy a aprender sobre la marcha y a darlo todo".

Hamilton también admitió que había sido un "proceso lento" encontrar "confianza" en el Ferrari. "Cuando tienes un problema con el coche y entras, normalmente cuando tienes experiencia, puedes decir, 'OK, aquí es donde quiero ir con él', pero no sé qué herramienta utilizar en este momento", dijo. "Así que estoy confiando mucho por primera vez en mis ingenieros, y han hecho un gran trabajo".

Además del aspecto de una eventual pista mojada, hay varios elementos en el coche que Hamilton aún no ha explorado. "Hay un montón de herramientas que todavía estoy probando y estoy: 'Nunca he probado eso, ¿qué hace?", dijo. La sensación general del Ferrari también es "muy diferente" a la de las Flechas Plateadas que condujo durante los últimos 12 años.

"La frenada y el equilibrio en las curvas son muy diferentes a los que tenía (en Mercedes)", explicó. "El cambio de equilibrio mecánico es muy, muy diferente... y el equilibrio de alta velocidad, el equilibrio de baja velocidad es todo un cambio".

Sin embargo, Hamilton dijo que vio "mejoras en cada vuelta, sesión tras sesión" durante todo el fin de semana, a pesar de que estuvo constantemente por detrás de Leclerc.

"He estado todo el fin de semana por detrás de Charles, que lo tuvo desde el primer momento, desde el minuto en que salió", dijo el siete veces campeón del mundo. "Él sabe lo que hace el coche, pero yo me he ido acercando a él a lo largo del fin de semana, y creo que al final me he acercado mucho más".