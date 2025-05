Gianinna Maradona cruzó a Yanina Latorre por su "amigo" Kun Agüero: "Preguntale qué clase de padre es..."

En tanto, en otra historia de Instagram, Gianinna, apuntó: "Hablaste de la paternidad de mi papá por eso te dije que le preguntes a tu amigo lo que significa".

"Conventillo es otra cosa, vos no sabes NADA, que yo no sea Wanda no quiere decir que lo que vos decís sea la verdad absoluta. Y te lo digo públicamente porque el papá de mi hijo sabe perfectamente lo vivido", concluyó Maradona.

Mauricio Macri, el "amigo" del Kun Agüero

El expresidente Mauricio Macri estuvo presente en la presentación del documental del Kun Agüero, y se deshizo en elogios para quien consideró su "amigo".

"Vine a acompañar a mi amigo el Kun, a contar su historia de vida", dijo el exmandatario al ser consultado por la salida de Patricia Bullrich del PRO.

Fue entonces que el periodista le consultó a Macri por su no tan conocida cercanía con Agüero. "Cuando era Presidente él me llamó varias veces. Él era muy entusiasta de los cambios que estábamos haciendo", aseguró.

"Somos padres, jugamos al golf, compartimos muchas cosas. Dice lo que piensa y se peleó con los kirchneristas en los peores momentos. Se la banca como pocos", destacó el exmandatario.

