La reacción de Nueva Chicago al runner ruso que intentó mediar con los diplomáticos

A través de su cuenta de X, el equipo de la Primera Nacional subió un compilado con la intervención del runner oriundo de Rusia en medio de la inesperada situación. Al ser consultado por ello, reveló que "tiene un amigo que es hincha".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NuevaChicago/status/1871948684105011253&partner=&hide_thread=false ¡Qué aburrido ser hincha de un club normal!



Yo soy de Chicago y me gusta el vodka pic.twitter.com/qq5BLAlDb7 — Nueva Chicago (@NuevaChicago) December 25, 2024

Sin embargo, su aparentemente noble acción no surtió efecto. De hecho, lo agraviaron. Él expresaba que su firme postura de que le parecía una "vergüenza para su país". "No entiendo qué hacen. Yo vivo en la Argentina, me gusta Buenos Aires. Es una vergüenza, no lo conozco al detenido. La policía de la Ciudad seguramente no habla ruso, por eso vengo a ayudar”, dijo.

Luego de un breve intercambio con uno de sus compatriotas, el hombre reveló que le dijeron que no hizo nada ilegal o inadecuado y que estaba triste, para culminar sentenciándole que "era un traidor a la Patria".

traslado ruso

Increíble: ahora son dos los rusos complicados en Recoleta

A solo horas de la controversia inicial en Recoleta, se conoció un segundo caso similar, lo que incrementó las tensiones y la preocupación por el respeto a las normas locales por parte de quienes gozan de inmunidad diplomática.

Mientras las imágenes del primer caso aún ocupaban las pantallas de los canales de noticias, otro diplomático de la misma embajada fue detenido en un control similar.

Este nuevo episodio, aunque menos mediático, replicó un patrón similar al del primer caso: negativa a colaborar, falta de entrega de documentación y un operativo que también demandó la presencia de fuerzas policiales.

ruso alcoholemia caso 2