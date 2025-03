Dani Alves fue absuelto en la causa por abuso sexual

El tribunal de apelaciones habla también en su decisión de “insuficiencias probatorias”.

Por ello, los jueces absolvieron al exjugador del Barça, que ya estaba en libertad condicional a la espera de la resolución del recurso, y anularon las medidas cautelares.

Además, señalaron que Dani Alves cumplió con las medidas cautelares y acudió a firmar al juzgado por primera vez desde su salida de prisión.

La Audiencia de Barcelona había considerado probado que el ex jugador mantuvo relaciones sexuales completas sin consentimiento con una joven a la que invitó a un reservado de una discoteca de esa ciudad el 30 de diciembre de 2022.

Los medios catalanes señalaron que a pesar de la sentencia condenatoria, la Audiencia de Barcelona señalaba lo que calificó como un "desajuste" en el relato de la víctima, mientras que la mujer firmó que estuvo incómoda con el ex futbolista y que él le llevó al baño.

Sin embargo, tras chuequear las cámaras de seguridad, la sala dijo que se deducía que hubo un "acuerdo previo" para ir al baño uno después del otro, pero este desajuste, según los magistrados, "no afecta al núcleo esencial de la conducta que desplegó el ex internacional brasileño" y no es suficiente para "privar de credibilidad al relato de la penetración vaginal sin consentimiento".

Según informó Cadena Ser, la sala, por unanimidad, considera que el hecho de que esa primera parte del relato no se compadezca con la verdad a la luz de las imágenes que grabaron las cámaras de seguridad, desvirtúa el relato posterior de lo que ella sostiene que ocurrió dentro del baño del reservado de la discoteca cuando ya no había cámaras ni testigos.

Además, señala: "Lo explicado por la denunciante difiere notablemente de lo acontecido según el examen del episodio grabado, el examen de lo que no está registrado, insistimos, tiene que ser particularmente riguroso y estricto conforme a las exigencias de la presunción de inocencia para dar por acreditada la hipótesis acusatoria".

Los hechos ocurrieron en los baños de una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre 2022, cuando Alves pasaba unos días en la ciudad tras regresar del Mundial de Catar, que disputó con Brasil y antes de regresar a México para reincorporarse al equipo de los Pumas.

Alves ingresó en prisión preventiva en enero de 2023, poco después de los hechos, y fue finalmente condenado el 22 de febrero de 2024. El 25 de marzo de 2024 salió en libertad condicional, tras 14 meses encerrado.

El tribunal de apelación rechazó los recursos de la Fiscalía, que pedía aumentar la pena a 9 años, y de la acusación particular, que solicitaba 12 años.