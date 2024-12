No me quemés: escándalo en un control de alcoholemia con un diplomático ruso

Minutos después de las 11 llegó al lugar la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, mientras los medios captaron el momento en que el conductor filmaba con su celular desde adentro del auto. “Sin comentarios, sin comentarios”, dijo una de las personas que respondía por el hombre.

Unos instantes después, el policía que tuvo que intervenir explicó: “Por el momento no quiere acreditar la identidad, nosotros tenemos que hacerle el control de todas las maneras”. En paralelo, las personas relacionadas con el conductor comenzaron a filmar y a sacar fotos con sus celulares. A las 11.10 de la mañana llegaron agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) para tratar de solucionar la situación.

RUSO

El agente a cargo del operativo, explicó que serían tres custodios los que llegaron al lugar para representar al diplomático. “Cuando hablé con ellos no se acreditaron y no acreditaron la identidad del conductor, tampoco sabemos cuál es el cargo de la embajada”.

El artículo 41 de la Constitución indica que “todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor”. De esta manera, el diplomático no puede negarse a hacer el control de alcoholemia.

“Nosotros pedimos colaboración de la policía y ahora quedan a cargo del procedimiento. Si accede a bajar y hacer el control de alcoholemia, se le pide la documentación y de dar negativo sigue y si no continúa el proceso legal”, señaló uno de los agentes.

Además agregó que "no es la primera vez que pasa” en esta mañana de Navidad y reveló que unos minutos antes habían pasado otros diplomáticos: “Era de Rusia, sopló y siguió. Por eso nos sorprende que esta persona no quiera hacer control”.

En el medio de esta extraña situación, un ciudadano ruso se acercó al lugar para intentar interceder, pero el hombre se mantuvo firme en su postura. "Es una vergüenza para mi país", destacó.

Un runner ruso con la camiseta de Nueva Chicago intentó mediar y lo trataron de traidor

Cuando fue interrogado por los medios, el hombre contó que el diplomático le habría dicho que no hizo nada ilegal o inadecuado y que estaba triste.

fedor ruso

“Es una vergüenza para mi país. No entiendo qué hacen. Yo vivo en la Argentina, me gusta Buenos Aires. Es una vergüenza, no lo conozco al detenido. La policía de la Ciudad seguramente no habla ruso, por eso vengo a ayudar”, dijo un ciudadano ruso que llegó al lugar e intentó hablar con el conductor.

La policía de la ciudad le hará el control de alcoholemia al diplomático de Rusia en las inmediaciones de la embajada

Luego de que el diplomático ruso se negara hacer el test de alcoholemia, lLa policía de la ciudad tuvo que intervenir y decidieron llevar adelante el control en las inmediaciones de la embajada.

Cabe señalar que las sanciones para los conductores que den positivo en el test de alcoholemia varían según el dosaje de alcohol en sangre. Para quienes registren entre 0,5 y 1 gramo por litro, las multas van desde $94.530 hasta $630.200, sumado a la inhabilitación de la licencia entre dos y cuatro meses, con posibilidad de reducción si se completa un curso de educación vial.

En tanto, para los casos de más de 1 gramo por litro, las multas pueden alcanzar hasta $1.260.400 o incluso penas de arresto entre uno y diez días. La inhabilitación mínima para estos casos es de cuatro meses y puede extenderse hasta dos años, sin posibilidad de suspensión