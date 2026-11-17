Cómo llegan la Selección Argentina y Costa Rica

En su última presentación, la "Albiceleste" perdió 2-1 frente a la "Celeste", con un gol de Julián Álvarez, en un encuentro en el que Leonardo Balerdi convirtió en contra y Maximiliano Araújo marcó para el conjunto visitante. De esta manera, acumula 14 victorias y dos derrotas en sus 16 partidos disputados durante 2026.

Por su parte, Costa Rica llega a Córdoba después de perder 2-0 frente a Ecuador en un amistoso disputado en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El seleccionado centroamericano, conducido por el exfutbolista Bryan Ruiz, había conseguido dos victorias en la Liga de Naciones de la Concacaf: 3-0 a Nicaragua como visitante y 2-0 a Haití.