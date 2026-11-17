Otro golazo de Mastantuono
El volante de la Fiorentina tiene un gran ingreso y metió otro golazo.
EN VIVOFecha FIFA
Con dobletes de Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono, todos golazos, y un tanto de Alexis Mac Allister, el conjunto de Scaloni aplastó al centroamericano.
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Tras la sorpresiva derrota ante Uruguay, la Selección Argentina no tuvo piedad de la débil Costa Rica este martes, y lo goleó 7-0 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por un amistoso internacional correspondiente a la última fecha FIFA del año.
El encuentro marcó la segunda presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni en esta ventana internacional, y el último encuentro del año. Y fue un festival de goles ya desde el arranque y de la mano de los muy enchufados Nico Paz y Julián Álvarez que marcaron dos golazos cada uno para el 4-0 parcial.
En el complmento, el DT movió el banco y los ingresos mantuvieron el nivel. Franco Mastantuono clavó otro par de golazos para el quinto y séptimo, mientras que Alexis Mac Allister había marcado la media docena con una buena jugada individual.
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