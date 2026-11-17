Con una sólida interpretación que resonó en cada rincón del coloso cordobés, la referente de la música popular y el cuarteto aportó el toque federal y emotivo a la noche, recibiendo la ovación de todo el público en las tribunas antes de que rodara la pelota.

La presencia de Eugenia Quevedo en el campo de juego aportó calidez a una jornada que venía marcada por la baja convocatoria en las tribunas y el clima de despedida de la temporada. Con el respeto y la emoción que caracteriza al himno patrio, los jugadores del combinado nacional y los hinchas se unieron en un solo grito, marcando el puntapié inicial de una noche con tonada cordobesa.