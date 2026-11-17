Encendido: Julián Álvarez convirtió un golazo para el 4-0 de la Selección Argentina ante Costa Rica
Tras haber marcado el segundo gol también, el delantero del Atlético de Madrid brilló en el Mario Alberto Kempes, al igual que Nico Paz.
Luego del traspié ante Uruguay, la Selección Argentina goleó a Costa Rica por 7-0 en el marco de un encuentro amistoso como cierre de año. En esta oportunidad, tanto Nico Paz como Julián Álvarez lucieron en la delantera y demostraron que el conjunto de Lionel Scaloni tiene talento de sobra.
Gracias a ambos, el conjunto nacional terminó 4-0 arriba de los visitantes en el estadio Mario Alberto Kempes, en tan sólo el primer parcial del duelo. Luego del 1-0 de Nico Paz, su 2-0 y el 3-0 del mencionado anteriormente, Julián convirtió el 4-0 a los 43 minutos de juego.
Finalmente, el partido terminó 7-0 con doblete de Franco Mastantuono y un gol de Alexis Mac Allister.
Encendido: Julián Álvarez convirtió un golazo para el 4-0 de la Selección Argentina ante Costa Rica
Quién cantó el Himno Nacional Argentino en Selección Argentina vs. Costa Rica
La previa del último amistoso del año de la Selección Argentina frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, con baja concurrencia, tuvo uno de sus momentos más altos y emotivos cuando se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.
La voz elegida para interpretar la canción patria ante los miles de hinchas presentes en Córdoba fue la reconocida cantante local Eugenia Quevedo.
Con una sólida interpretación que resonó en cada rincón del coloso cordobés, la referente de la música popular y el cuarteto aportó el toque federal y emotivo a la noche, recibiendo la ovación de todo el público en las tribunas antes de que rodara la pelota.
La presencia de Eugenia Quevedo en el campo de juego aportó calidez a una jornada que venía marcada por la baja convocatoria en las tribunas y el clima de despedida de la temporada. Con el respeto y la emoción que caracteriza al himno patrio, los jugadores del combinado nacional y los hinchas se unieron en un solo grito, marcando el puntapié inicial de una noche con tonada cordobesa.
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