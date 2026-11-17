Así fue el gol de Franco Mastantuono para la goleada de la Selección Argentina ante Costa Rica
Otra de las grandes promesas del conjunto de Lionel Scaloni tuvo su momento en el amistoso ante el seleccionado tico. Mirá.
La Selección Argentina redondeó una noche perfecta frente a Costa Rica en un partido amistoso que ostentó una contundente goleada por 7-0. En el arranque del segundo tiempo, el quinto gol del conjunto de Lionel Scaloni entuvo en manos de una de las mayores promesas de la Albiceleste: Franco Mastantuono.
Así fue el gol de Franco Mastantuono para la goleada de la Selección Argentina ante Costa Rica
Cuando se jugaba el segundo minuto de adición del primer tiempo —con el reloj marcando los 47 minutos y el marcador 4-0 a favor de Argentina—, el equipo nacional volvió a lastimar con una jugada colectiva a puro toque en tres cuartos de cancha.
Enzo Fernández manejó los hilos en la zona media y filtró una asistencia precisa hacia el interior del área.
Allí apareció Mastantuono, quien lució el dorsal número 30 y un vendaje en su mano derecha. Con gran velocidad y oportunismo, el juvenil atacó el espacio vacío por el sector derecho del área y definió de primera con un remate cruzado ante la salida del arquero costarricense, que no logró contener el disparo.
Tras mandar la pelota al fondo de la red para decretar el quinto tanto argentino, el atacante salió disparado hacia un costado del campo de juego con el puño apretado para desatar su festejo, recibiendo de inmediato el abrazo y las felicitaciones de Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y el resto de sus compañeros en una ráfaga ofensiva que dejó sin respuestas al conjunto visitante.
La Selección Argentina cerró el año ante Costa Rica: una exhibición albiceleste de principio a fin
Desde el pitazo inicial hasta el cierre, la Selección Argentina impuso condiciones, ritmo y jerarquía ante una Costa Rica que nunca logró hacer pie ni contener el circuito de juego propuesto por el equipo nacional. Con movilidad constante en el mediocampo, presión tras pérdida y sociedad permanente en los últimos metros, la Albiceleste construyó una ventaja amplia ya en la primera mitad, comenzando el segundo tiempo con el 5-0 parcial obra de Franco Mastantuono tras una gran asistencia filtrada de Enzo Fernández.
Lejos de conformarse en el complemento, Argentina mantuvo la intensidad y siguió castigando los espacios de la defensa visitante. A los 77 minutos, Alexis Mac Allister estiró la diferencia a 6-0 luego de tejer una pared quirúrgica dentro del área con el propio Mastantuono. Finalmente, a los 87 minutos, el juvenil selló su doblete y el 7-0 definitivo tras asociarse con Giuliano Simeone, poniendo el broche de oro a una goleada perfecta.
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