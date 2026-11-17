Franco Mastantuono convirtió el 7-0 y marcó un gran cierre de año para la Selección Argentina
El conjunto nacional brilló en su presentación ante Costa Rica, con doblete de Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y gol de Alexis Mac Allister.
La Selección Argentina redondeó una noche inolvidable frente a Costa Rica y bajó el telón del encuentro con un contundente 7-0 que lleva nuevamente la firma de Franco Mastantuono. Sobre el cierre del partido, la joya albiceleste volvió a aparecer en escena para coronar su doblete personal y sentenciar la paliza.
Cuando el reloj marcaba los 87 minutos de juego y el marcador ya refleja un lapidario 6-0, el conjunto nacional insistió en campo rival con la misma voracidad ofensiva.
Tras una combinación rápida sobre el sector derecho del área junto a Giuliano Simeone, Mastantuono recibió de frente al arco, perfiló su zurda con total naturalidad y sacó un remate preciso y esquinado junto al palo izquierdo, dejando sin chances la estirada del arquero costarricense.
Con el séptimo grito en el bolsillo y el partido definitivamente liquidado, el número 30 —con su característico vendaje en la mano derecha— apretó el puño y se fundió en un abrazo con Giuliano Simeone y el resto de sus compañeros mientras las tribunas celebraban una actuación colectiva brillante.
La Selección Argentina cerró el año ante Costa Rica: una exhibición albiceleste de principio a fin
Desde el pitazo inicial hasta el cierre, la Selección Argentina impuso condiciones, ritmo y jerarquía ante una Costa Rica que nunca logró hacer pie ni contener el circuito de juego propuesto por el equipo nacional. Con movilidad constante en el mediocampo, presión tras pérdida y sociedad permanente en los últimos metros, la Albiceleste construyó una ventaja amplia ya en la primera mitad, comenzando el segundo tiempo con el 5-0 parcial obra de Franco Mastantuono tras una gran asistencia filtrada de Enzo Fernández.
Lejos de conformarse en el complemento, Argentina mantuvo la intensidad y siguió castigando los espacios de la defensa visitante. A los 77 minutos, Alexis Mac Allister estiró la diferencia a 6-0 luego de tejer una pared quirúrgica dentro del área con el propio Mastantuono. Finalmente, a los 87 minutos, el juvenil selló su doblete y el 7-0 definitivo tras asociarse con Giuliano Simeone, poniendo el broche de oro a una goleada perfecta.
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