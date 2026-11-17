La Selección Argentina cerró el año ante Costa Rica: una exhibición albiceleste de principio a fin

Desde el pitazo inicial hasta el cierre, la Selección Argentina impuso condiciones, ritmo y jerarquía ante una Costa Rica que nunca logró hacer pie ni contener el circuito de juego propuesto por el equipo nacional. Con movilidad constante en el mediocampo, presión tras pérdida y sociedad permanente en los últimos metros, la Albiceleste construyó una ventaja amplia ya en la primera mitad, comenzando el segundo tiempo con el 5-0 parcial obra de Franco Mastantuono tras una gran asistencia filtrada de Enzo Fernández.