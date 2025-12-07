MinutoUno

Lando Norris se consagró campeón de la Fórmula 1 en Abu Dabi y Colapinto terminó 20°

Lando Norris aseguró su primer título de Fórmula 1 en Abu Dabi, mientras que Franco Colapinto finalizó 20° tras una estrategia complicada de Alpine.

Lando Norris se convirtió en el nuevo campeón de la Fórmula 1 tras un Gran Premio de Abu Dabi intenso, donde el británico de McLaren necesitaba terminar en el podio para asegurar su primera corona. Con el tercer puesto en Yas Marina, logró el objetivo y celebró un título histórico. La carrera quedó en manos de Max Verstappen, ganador de la última fecha de la temporada.

En paralelo, Franco Colapinto tuvo un domingo complicado. El piloto argentino largó desde el puesto 20° y aprovechó las primeras detenciones en boxes, ubicándose 17° en la vuelta 9 mientras varios rivales que habían iniciado con neumáticos blandos ingresaban a pits. En la vuelta 15, ascendió momentáneamente al 13° lugar gracias a nuevas paradas ajenas y a que su compañero Pierre Gasly ya había pasado por boxes.

Sin embargo, en la vuelta 17 ingresó por primera vez y cayó nuevamente al fondo de la grilla. La estrategia de Alpine volvió a quedar en el centro de las críticas: en la vuelta 30, Gasly marchaba 18° y Colapinto 19°, ambos sin ritmo competitivo, mientras que Liam Lawson cerraba el clasificador tras cumplir una penalidad. En la vuelta 47 llegó otro golpe para el equipo: Dirección de Carrera sancionó a Gasly con cinco segundos por exceder los límites de pista en reiteradas oportunidades. Colapinto se mantenía a seis segundos de su compañero.

La bandera a cuadros confirmó ambos desenlaces. Norris celebró su primer título mundial en la vuelta 58, consolidando su gran temporada. Colapinto finalizó 20° y Gasly 19°, cerrando un Gran Premio difícil para Alpine.

Minuto a minuto del Gran Premio de Abu Dabi

Vuelta 58/58: ¡FINAL DE LA CARRERA Y LANDO NORRIS CAMPEÓN!

Vuelta 47/58: ¡Penalidad para Pierre Gasly!

Dirección de Carrera le impuso cinco segundos de sanción al francés de Alpine por exceder los límites de pista en reiteradas oportunidades. Franco Colapinto está a seis de su compañero.

Vuelta 30: nuevamente, muy floja le estrategia de Alpine

Tanto Pierre Gasly (18°) como Franco Colapinto (19°) están en el fondo de la grilla. Liam Lawson, que tuvo que cumplir con una penalidad, está último.

Vuelta 9: primeras paradas a los pits para los que largaron con blandas

¡COMENZÓ EL GRAN PREMIO DE ABU DABI!

Franco Colapinto, tras quedar eliminado en la Qualy 1: "No entiendo"

El piloto argentino se mostró frustrado luego de no poder superar la primera fase del clasificación para el GP de Abu Dabi.

Franco Colapinto quedó eliminado en la Qualy 1 para el GP de Abu Dabi

El piloto argentino largaría último en la carrera de este domingo de no mediar ningún incidente ni sanción en la F1.

Trompo y choque de Lewis Hamilton en la Práctica Libre 3 del GP de Abu Dabi

El piloto inglés rompió la suspensión delantera de su monoplaza en una curva del circuito de Yas Marina.

Franco Colapinto terminó penúltimo la Práctica Libre 3 del GP de Abu Dabi

El piloto argentino culminó 19º la sesión, dos puestos por debajo de su compañero de equipo, Pierre Gasly. George Russell fue el más rápido.

Colapinto en el primer día: "Otros mejoran y nosotros empeoramos"

Franco Colapinto volvió a vivir una jornada contradictoria en el cierre de la temporada de Fórmula 1, marcada por sensaciones encontradas que reflejan el difícil año que atraviesa Alpine. El piloto argentino, que había comenzado con expectativas favorables después de completar una FP1 competitiva, terminó la jornada inmerso en la frustración. Su frase resonó fuerte en el paddock: “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos”.

Esa declaración sintetiza el desconcierto que reinó tanto en el box del equipo como en el propio piloto, que no logró encontrar respuestas al descenso de rendimiento entre una sesión y otra. Durante la primera práctica del día, había mostrado un ritmo prometedor y cerró la tanda en el décimo lugar, un resultado que le devolvía algo de motivación tras una temporada en la que no consiguió sumar puntos.

Sin embargo, el panorama cambió abruptamente por la tarde. Con la pista evolucionando a favor de la mayoría de los equipos, Alpine no consiguió seguir el ritmo y sus dos pilotos cayeron al fondo de la tabla. Colapinto apenas pudo ubicarse penúltimo, superando solo a su compañero Pierre Gasly, lo que generó aún más inquietud sobre la capacidad del equipo de reaccionar a tiempo.

El argentino reconoció su sorpresa por lo ocurrido a lo largo del día y mantuvo su diagnóstico sin rodeos: “Es muy raro porque en la FP1 estuvimos muy cerca”. La falta de correlación entre los datos esperados y la realidad en pista dejó en evidencia los problemas estructurales que arrastra la escudería desde hace meses. Aun así, trató de enfocarse en lo positivo y remarcó que “hay que trabajar para mañana. Dentro de todo me sentí mejor con el auto, que es lo más importante”.

Un arranque positivo para Franco Colapinto en un viernes clave en el Gran Premio de Abu Dhabi

El piloto argentino completó las dos tandas libres con solidez, logrando terminar por delante de sus compañeros y mostrando constancia en su ritmo.

Franco Colapinto terminó décimo la Práctica Libre 1 del GP de Abu Dabi

El piloto argentino tuvo una buena sesión en Yas Marina, donde Lando Norris fue el más rápido.

Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeón de la Fórmula 1

Norris encabeza la clasificación con 408 puntos, seguido por Verstappen con 396 y Piastri con 392, luego de que el neerlandés desplazara al joven australiano en el último tramo de la temporada.

Norris es campeón si...

  • Queda en el podio.
  • Es 4º o 5º y Verstappen no gana.
  • Es 6º o 7º y no ganan ni Verstappen ni Piastri (empatarían en 414 puntos, pero Norris tiene más segundos puestos).
  • Es 8º, Verstappen no es 1º ni 2º y Piastri no gana.
  • Es 9º, Verstappen no hace podio y Piastri no gana (Si Norris queda 9º, Piastri 2º y Verstappen 4º, empatarían a 410 puntos, pero Norris se impondría por mayor cantidad de segundos puestos).
  • Es 10º, Verstappen no hace podio y Piastri no es 1º ni 2º.
  • No suma puntos (11º o peor, incluso abandono), pero Verstappen no hace podio y Piastri no es 1º ni 2º.

Verstappen es campeón si...

  • Gana la carrera y Norris es 4º o peor.
  • Queda 2º, Norris es 8º o peor y Piastri no gana (Si Norris fuera 7° igualarían en puntos, pero este tiene más segundos puestos).
  • Queda 3º, Norris es 9º o peor y Piastri no gana.

Piastri es campeón si...

  • Gana la carrera y Norris es 6º o peor sin importar el resultado de Verstappen.
  • Es 2º, Norris es 10º o peor y Verstappen es 4º o peor.

Cómo llega Franco Colapinto a la fecha final del 2026

La fecha final siempre funciona como un punto de evaluación para equipos y pilotos, algo que el joven de Pilar buscará capitalizar tras un campeonato de aprendizaje intenso. Si bien Alpine no ha logrado alcanzar un rendimiento competitivo constante, Colapinto buscará aprovechar uno de los trazados donde históricamente se ven mejoras técnicas gracias a la gran cantidad de datos acumulados durante la temporada.

A lo largo del año, alternó buenas sensaciones con dificultades estructurales del equipo. Desde su debut con un 16° lugar en Emilia-Romaña hasta su mejor resultado en Zandvoort, donde terminó 12°, el argentino mostró capacidad de adaptación pese a los problemas de fiabilidad, los errores en boxes -como en Hungría- y la falta de velocidad pura en clasificación.

Tras la pausa de verano, supo sumar actuaciones correctas en Singapur y Austin, destacándose por superar en pista a Pierre Gasly en ambas pruebas de Texas. Aunque los resultados no siempre acompañaron, la constancia del piloto fue uno de los puntos más valorados dentro de Alpine.

El trazado de Abu Dhabi, con sus dos zonas de DRS, 16 curvas y más de 5 kilómetros de extensión, es un escenario donde la gestión del auto será determinante. La vuelta rápida la ostenta Kevin Magnussen desde 2024 con 1:25.637, mientras que Lando Norris fue el ganador el año pasado. Para Colapinto, más allá del resultado final, la prioridad será completar un fin de semana sin errores, demostrando solidez en ritmo de carrera y un salto técnico que Alpine necesita para encarar 2026 con expectativas renovadas.

Con el equipo ya enfocado en la próxima temporada, esta última cita representa una vitrina ideal para que el argentino deje una buena impresión en la escudería. El fin de semana en Yas Marina será, para él, más que un cierre: una oportunidad para reafirmar su potencial y demostrar que merece un rol aún más fuerte en la Alpine de 2026.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dabi

La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.

  • Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
  • Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
  • Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.

Días y horarios del Gran Premio de Abu Dhabi

El fin de semana mantendrá el formato clásico: tres prácticas libres, clasificación y carrera. La acción comenzará el jueves 5 a las 6.30 de la mañana (hora argentina) con la primera sesión, mientras que la segunda se disputará a las 10.

El sábado 6, la tercera tanda será a las 7.30 y la clasificación se llevará a cabo a las 11.00, un momento clave para definir la grilla de la carrera del domingo, programada a 58 vueltas desde las 10.00.

Viernes 5 de diciembre

  • Práctica Libre 1: 6.30
  • Práctica Libre 2: 10.00

Sábado 6 de diciembre

  • Práctica Libre 3: 7.30
  • Clasificación: 11.00

Domingo 7 de diciembre

  • Carrera a 58 vueltas: 10.00

