Lando Norris se consagró campeón de la Fórmula 1 en Abu Dabi y Colapinto terminó 20°
Lando Norris aseguró su primer título de Fórmula 1 en Abu Dabi, mientras que Franco Colapinto finalizó 20° tras una estrategia complicada de Alpine.
11:31
Vuelta 58/58: ¡FINAL DE LA CARRERA Y LANDO NORRIS CAMPEÓN!
11:14
Vuelta 47/58: ¡Penalidad para Pierre Gasly!
10:52
Vuelta 30: nuevamente, muy floja le estrategia de Alpine
10:18
Vuelta 9: primeras paradas a los pits para los que largaron con blandas
10:00
¡COMENZÓ EL GRAN PREMIO DE ABU DABI!
6 de diciembre | 12:54
Franco Colapinto, tras quedar eliminado en la Qualy 1: "No entiendo"
6 de diciembre | 11:26
Franco Colapinto quedó eliminado en la Qualy 1 para el GP de Abu Dabi
6 de diciembre | 08:58
Trompo y choque de Lewis Hamilton en la Práctica Libre 3 del GP de Abu Dabi
6 de diciembre | 08:39
Franco Colapinto terminó penúltimo la Práctica Libre 3 del GP de Abu Dabi
5 de diciembre | 23:42
Colapinto en el primer día: "Otros mejoran y nosotros empeoramos"
5 de diciembre | 11:10
Un arranque positivo para Franco Colapinto en un viernes clave en el Gran Premio de Abu Dhabi
5 de diciembre | 07:46
Franco Colapinto terminó décimo la Práctica Libre 1 del GP de Abu Dabi
5 de diciembre | 00:54
Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeón de la Fórmula 1
5 de diciembre | 00:52
Cómo llega Franco Colapinto a la fecha final del 2026
5 de diciembre | 00:51
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dabi
5 de diciembre | 00:50
Días y horarios del Gran Premio de Abu Dhabi
Lando Norris se convirtió en el nuevo campeón de la Fórmula 1 tras un Gran Premio de Abu Dabi intenso, donde el británico de McLaren necesitaba terminar en el podio para asegurar su primera corona. Con el tercer puesto en Yas Marina, logró el objetivo y celebró un título histórico. La carrera quedó en manos de Max Verstappen, ganador de la última fecha de la temporada.
En paralelo, Franco Colapinto tuvo un domingo complicado. El piloto argentino largó desde el puesto 20° y aprovechó las primeras detenciones en boxes, ubicándose 17° en la vuelta 9 mientras varios rivales que habían iniciado con neumáticos blandos ingresaban a pits. En la vuelta 15, ascendió momentáneamente al 13° lugar gracias a nuevas paradas ajenas y a que su compañero Pierre Gasly ya había pasado por boxes.
Sin embargo, en la vuelta 17 ingresó por primera vez y cayó nuevamente al fondo de la grilla. La estrategia de Alpine volvió a quedar en el centro de las críticas: en la vuelta 30, Gasly marchaba 18° y Colapinto 19°, ambos sin ritmo competitivo, mientras que Liam Lawson cerraba el clasificador tras cumplir una penalidad. En la vuelta 47 llegó otro golpe para el equipo: Dirección de Carrera sancionó a Gasly con cinco segundos por exceder los límites de pista en reiteradas oportunidades. Colapinto se mantenía a seis segundos de su compañero.
La bandera a cuadros confirmó ambos desenlaces. Norris celebró su primer título mundial en la vuelta 58, consolidando su gran temporada. Colapinto finalizó 20° y Gasly 19°, cerrando un Gran Premio difícil para Alpine.
Minuto a minuto del Gran Premio de Abu Dabi
