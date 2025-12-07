Lando Norris se consagró campeón de la Fórmula 1 en Abu Dabi y Colapinto terminó 20°

Live Blog Post

Colapinto en el primer día: "Otros mejoran y nosotros empeoramos"

Franco Colapinto volvió a vivir una jornada contradictoria en el cierre de la temporada de Fórmula 1, marcada por sensaciones encontradas que reflejan el difícil año que atraviesa Alpine. El piloto argentino, que había comenzado con expectativas favorables después de completar una FP1 competitiva, terminó la jornada inmerso en la frustración. Su frase resonó fuerte en el paddock: “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos”.

Esa declaración sintetiza el desconcierto que reinó tanto en el box del equipo como en el propio piloto, que no logró encontrar respuestas al descenso de rendimiento entre una sesión y otra. Durante la primera práctica del día, había mostrado un ritmo prometedor y cerró la tanda en el décimo lugar, un resultado que le devolvía algo de motivación tras una temporada en la que no consiguió sumar puntos.

Sin embargo, el panorama cambió abruptamente por la tarde. Con la pista evolucionando a favor de la mayoría de los equipos, Alpine no consiguió seguir el ritmo y sus dos pilotos cayeron al fondo de la tabla. Colapinto apenas pudo ubicarse penúltimo, superando solo a su compañero Pierre Gasly, lo que generó aún más inquietud sobre la capacidad del equipo de reaccionar a tiempo.

Embed "NO ENTIENDO CÓMO LOS OTROS MEJORAN TANTO Y NOSOTROS EMPEORAMOS TANTO", el análisis de Franco Colapinto tras las dos prácticas libres del viernes.#AbuDhabiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/QMZgSoR6Zy — SportsCenter (@SC_ESPN) December 5, 2025

El argentino reconoció su sorpresa por lo ocurrido a lo largo del día y mantuvo su diagnóstico sin rodeos: “Es muy raro porque en la FP1 estuvimos muy cerca”. La falta de correlación entre los datos esperados y la realidad en pista dejó en evidencia los problemas estructurales que arrastra la escudería desde hace meses. Aun así, trató de enfocarse en lo positivo y remarcó que “hay que trabajar para mañana. Dentro de todo me sentí mejor con el auto, que es lo más importante”.