A qué hora y cómo ver la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1

Se termina la temporada de Fórmula 1

Domingo 7 de diciembre

Carrera a 58 vueltas: 10.00

Una por una, todas las carreras de Franco Colapinto en Alpine durante 2025

1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto

2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto

3- GP de España: llegó en el 15° lugar

4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13

5- GP de Austria: terminó en el puesto 15

6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico

7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar

8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar

9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar

10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11

11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar

12- GP de Azerbaiyán: llegó en el puesto 19

13- GP de Singapur: terminó en el 16° lugar

14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° lugar

15- GP de Estados Unidos: acabó en el puesto 17

16- GP de México: terminó en el puesto 16

17- Sprint del GP de San Pablo: abandonó

18- GP de San Pablo: terminó en el puesto 15

19- GP de Las Vegas: vio la banderas de cuadros en el 17° lugar

20- Sprint del GP de Qatar: llegó en el puesto 20

21- GP de Qatar: terminó en el 14° lugar

22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00