A qué hora y cómo ver la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1
Para el piloto de Pilar, la última cita en Yas Marina es crucial. Su desafío es dejar atrás la racha irregular y realizar una actuación convincente.
El telón de la temporada 2025 se cierra este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi, y toda la atención de los argentinos se centra en Franco Colapinto. Tras una etapa en Qatar que dejó más sinsabores que alegrías (con un 14° puesto como mejor registro), el joven piloto argentino se juega su última gran carta para demostrar su potencial a bordo del Alpine A525 en Yas Marina.
Esta fecha final es un momento crítico para la evaluación del año. El campeonato de Colapinto ha sido una montaña rusa de intenso aprendizaje, marcada por destellos de talento (como su 12° lugar en Zandvoort) alternados con problemas de fiabilidad, errores en pit stop y dificultades estructurales del monoplaza. El objetivo es imperioso: dejar una buena impresión final y completar un fin de semana libre de errores.
El circuito de Yas Marina, con sus 5 kilómetros, 16 curvas y dos zonas de DRS, exige una gestión de carrera impecable. Más allá de récords y ganadores históricos, la meta del pilarense es la solidez y la consistencia.
Para Alpine, que ya tiene su enfoque puesto en 2026, la actuación de Colapinto en esta última carrera va más allá de un simple cierre. Es la vitrina definitiva para que el joven de Pilar ratifique su valía.
Esta es su oportunidad final para demostrar un ritmo de carrera impecable y posicionarse como una pieza clave con un rol más influyente en la estructura del equipo de cara a la próxima temporada. Colapinto debe capitalizar el conocimiento acumulado para culminar su complejo calendario con la actuación convincente que se espera de él.
Se termina la temporada de Fórmula 1
Domingo 7 de diciembre
- Carrera a 58 vueltas: 10.00
Una por una, todas las carreras de Franco Colapinto en Alpine durante 2025
1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
3- GP de España: llegó en el 15° lugar
4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
12- GP de Azerbaiyán: llegó en el puesto 19
13- GP de Singapur: terminó en el 16° lugar
14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° lugar
15- GP de Estados Unidos: acabó en el puesto 17
16- GP de México: terminó en el puesto 16
17- Sprint del GP de San Pablo: abandonó
18- GP de San Pablo: terminó en el puesto 15
19- GP de Las Vegas: vio la banderas de cuadros en el 17° lugar
20- Sprint del GP de Qatar: llegó en el puesto 20
21- GP de Qatar: terminó en el 14° lugar
22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario