El duro análisis de Franco Colapinto tras el cierre de temporada en F1: "Gracias a Dios ya terminó este año"
El piloto argentino no tuvo la mejor actuación y al finalizar la carrera en Abu Dhabi hizo un contundente balance de cara al año próximo.
La temporada de Fórmula 1 llegó a su fin y Lando Norris fue el campeón de este año, en una carrera más que emocionante. En cuanto a Franco Colapinto, tuvo muchas complicaciones a lo largo de la competencia y deberá enfocarse en prepararse para lo que se viene.
El argentino despidió del año 2025 en la 20° posición con su Alpine y cerró, junto al equipo, una temporada para el olvido. Una vez que bajó del vehículo, el piloto habló con la prensa e hizo un contundente análisis de cómo fue este año.
“Creo que me quedo con muchas cosas esta temporada: un equipo que no se rindió a pesar de los resultados malos que tuvimos. Es muy importante eso y nos prepara para cuando vaya mejor”, señaló el corredor respecto a lo que fue el 2025.
Además, reconoció que el rendimiento no fue el esperado y lejos estuvo de cumplir con las expectativas que había, pero destacó a importancia de la experiencia adquirida a lo largo del año y la unión del grupo en los momentos más complejos. “Queda mucho por mejorar todavía, pero gracias a Dios ya terminó este año”, agregó, demostrando que está listo para el próximo campeonato.
Franco Colapinto suele ser muy autocrítico y esta no fue la excepción. Quedó en evidencia que no fue un buen año, que tuvo muchas dificultades deportivas. Sumado a que fue el único piloto de la parrilla que no logró sumar puntos a lo largo de año, al igual que Jack Doohan, a quien reemplazó en el equipo francés, pero también por el fortalecimiento del trabajo interno del equipo.
Lando Norris se consagró campeón de la Fórmula 1 en Abu Dabi y Colapinto terminó 20°
Lando Norris se convirtió en el nuevo campeón de la Fórmula 1 tras un Gran Premio de Abu Dabi intenso, donde el británico de McLaren necesitaba terminar en el podio para asegurar su primera corona. Con el tercer puesto en Yas Marina, logró el objetivo y celebró un título histórico. La carrera quedó en manos de Max Verstappen, ganador de la última fecha de la temporada.
En paralelo, Franco Colapinto tuvo un domingo complicado. El piloto argentino largó desde el puesto 20° y aprovechó las primeras detenciones en boxes, ubicándose 17° en la vuelta 9 mientras varios rivales que habían iniciado con neumáticos blandos ingresaban a pits. En la vuelta 15, ascendió momentáneamente al 13° lugar gracias a nuevas paradas ajenas y a que su compañero Pierre Gasly ya había pasado por boxes.
Sin embargo, en la vuelta 17 ingresó por primera vez y cayó nuevamente al fondo de la grilla. La estrategia de Alpine volvió a quedar en el centro de las críticas: en la vuelta 30, Gasly marchaba 18° y Colapinto 19°, ambos sin ritmo competitivo, mientras que Liam Lawson cerraba el clasificador tras cumplir una penalidad. En la vuelta 47 llegó otro golpe para el equipo: Dirección de Carrera sancionó a Gasly con cinco segundos por exceder los límites de pista en reiteradas oportunidades. Colapinto se mantenía a seis segundos de su compañero.
La bandera a cuadros confirmó ambos desenlaces. Norris celebró su primer título mundial en la vuelta 58, consolidando su gran temporada. Colapinto finalizó 20° y Gasly 19°, cerrando un Gran Premio difícil para Alpine.
