El duro análisis de Franco Colapinto tras el cierre de temporada en F1: "Gracias a Dios ya terminó este año"

Lando Norris se consagró campeón de la Fórmula 1 en Abu Dabi y Colapinto terminó 20°

Lando Norris se convirtió en el nuevo campeón de la Fórmula 1 tras un Gran Premio de Abu Dabi intenso, donde el británico de McLaren necesitaba terminar en el podio para asegurar su primera corona. Con el tercer puesto en Yas Marina, logró el objetivo y celebró un título histórico. La carrera quedó en manos de Max Verstappen, ganador de la última fecha de la temporada.

En paralelo, Franco Colapinto tuvo un domingo complicado. El piloto argentino largó desde el puesto 20° y aprovechó las primeras detenciones en boxes, ubicándose 17° en la vuelta 9 mientras varios rivales que habían iniciado con neumáticos blandos ingresaban a pits. En la vuelta 15, ascendió momentáneamente al 13° lugar gracias a nuevas paradas ajenas y a que su compañero Pierre Gasly ya había pasado por boxes.

Sin embargo, en la vuelta 17 ingresó por primera vez y cayó nuevamente al fondo de la grilla. La estrategia de Alpine volvió a quedar en el centro de las críticas: en la vuelta 30, Gasly marchaba 18° y Colapinto 19°, ambos sin ritmo competitivo, mientras que Liam Lawson cerraba el clasificador tras cumplir una penalidad. En la vuelta 47 llegó otro golpe para el equipo: Dirección de Carrera sancionó a Gasly con cinco segundos por exceder los límites de pista en reiteradas oportunidades. Colapinto se mantenía a seis segundos de su compañero.

La bandera a cuadros confirmó ambos desenlaces. Norris celebró su primer título mundial en la vuelta 58, consolidando su gran temporada. Colapinto finalizó 20° y Gasly 19°, cerrando un Gran Premio difícil para Alpine.