Un arranque positivo para Franco Colapinto en un viernes clave en el Gran Premio de Abu Dhabi
El piloto argentino completó las dos tandas libres con solidez, logrando terminar por delante de sus compañeros y mostrando constancia en su ritmo.
Franco Colapinto vivió una primera jornada positiva en el circuito de Yas Marina durante el inicio del fin de semana del Gran Premio de Abu Dhabi. El joven piloto de Alpine encaró estas prácticas con la intención de cerrar su temporada con señales claras de crecimiento, y lo logró: en ambas tandas libres consiguió ubicarse por encima de Pierre Gasly, su compañero de equipo, algo que siempre tiene peso dentro de cualquier estructura de Fórmula 1.
Aunque los tiempos generales lo dejaron en posiciones retrasadas, el análisis interno del equipo destaca especialmente su ritmo parejo, su capacidad de adaptación y la lectura fina de la pista a medida que el asfalto fue mejorando. Desde temprano en la jornada, salió con una estrategia centrada en entender el comportamiento del auto con distintos compuestos.
En los primeros giros con neumáticos duros marcó referencias que lo posicionaron en la parte baja de la tabla, aunque ya entonces mostró mejores sensaciones que Gasly, quien también peleaba con el rendimiento del Alpine. Con el correr de los minutos, y tras un paso por boxes, ambos autos montaron los blandos, momento en el que Colapinto volvió a dejar en claro su competitividad interna: registró 1:24.865 primero y luego bajó a 1:24.771, siempre superando por diferencias cortas al francés.
Incluso en los momentos de carga alta de combustible, cuando los tiempos suelen ampliarse, el argentino mantuvo un ritmo más parejo, con vueltas estables en el rango de 1:29.8 a 1:30.2, mientras Gasly quedó unas décimas por detrás. Claro que la atención general del paddock se centró en la batalla por el campeonato: Lando Norris cerró ambas sesiones al frente, con un 1:23.083 que lo dejó como referencia indiscutida. Max Verstappen se mantuvo cerca, aunque sin lograr desbancarlo, y Oscar Piastri tuvo un inicio algo irregular.
En ese contexto, el rendimiento de los Alpine pasó más desapercibido para el gran público, pero dentro del equipo fue una jornada útil. Franco, por ejemplo, sufrió una pasada de frenada en la curva 6 que lo obligó a abortar una vuelta que venía en mejora, un detalle menor que no empaña el balance general. El cierre del día lo encontró 19°, aunque a menos de dos décimas de autos mejor posicionados y con la satisfacción personal de haber terminado delante de Gasly en los dos ensayos.
Para el bonaerense, que busca consolidarse en la categoría, estos pequeños indicios valen tanto como un buen tiempo: dan señales de constancia, de lectura estratégica y de progreso. Con la clasificación aún por delante, la expectativa es seguir ajustando detalles para que el argentino llegue al domingo con la mayor competitividad posible.
Se termina la temporada de Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Abu Dhabi
El fin de semana mantendrá el formato clásico: tres prácticas libres, clasificación y carrera. La acción comenzará el jueves 5 a las 6.30 de la mañana (hora argentina) con la primera sesión, mientras que la segunda se disputará a las 10. El sábado 6, la tercera tanda será a las 7.30 y la clasificación se llevará a cabo a las 11.00, un momento clave para definir la grilla de la carrera del domingo, programada a 58 vueltas desde las 10.00.
Viernes 5 de diciembre
- Práctica Libre 1: 6.30
-
Práctica Libre 2: 10.00
Sábado 6 de diciembre
- Práctica Libre 3: 7.30
- Clasificación: 11.00
Domingo 7 de diciembre
- Carrera a 58 vueltas: 10.00
