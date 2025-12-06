Franco Colapinto, tras quedar eliminado en la Qualy 1: "No entiendo"
El piloto argentino se mostró frustrado luego de no poder superar la primera fase del clasificación para el GP de Abu Dabi.
Franco Colapinto vivió un sábado para el olvido en Yas Marina. El piloto argentino no logró superar la Q1 y quedó 20º en la parrilla del Gran Premio de Abu Dhabi 2025, cerrando la última fila de largada. “En general una qualy mala, no tenía grip. No entiendo cómo podemos arrancar relativamente bien la FP1, estando tan cerca. Y después a la qualy mejoré menos de un segundo. Con la mejora de pista y todo, debería ser mucho más. Hay que trabajar para mañana, pero este fue un día complicado. Se ve que no está dando mucho resultado”, declaró el joven piloto tras la sesión, resumido en pocas palabras la frustración de todo el fin de semana.
El rendimiento de Colapinto en la qualy estuvo marcado por varias dificultades. Sus dos vueltas más rápidas fueron anuladas por exceder los límites de pista en la curva 1, y el único tiempo válido de 1:23.890 no alcanzó para superar la Q1. La combinación de un auto con rendimiento limitado, el Alpine A525, y las condiciones de pista con escasa adherencia complicaron sus posibilidades de meterse entre los mejores. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, logró clasificar 19º, apenas una posición por delante, lo que refleja que el fin de semana ha sido especialmente exigente para todo el equipo.
La sesión de entrenamientos libres no había anticipado un desastre absoluto: Colapinto terminó 19º en la FP2 y cerca del límite en la FP3, lo que dejaba abierta una leve esperanza de clasificación más competitiva. Sin embargo, la progresión que se esperaba con la mejora de la pista no se concretó, y la falta de grip y consistencia impidió que Colapinto pudiera acercarse a sus rivales. El resultado obliga al argentino a afrontar la carrera del domingo desde la última posición, en un circuito que históricamente complica los intentos de remontada.
