Franco Colapinto, tras quedar eliminado en la Qualy 1: "No entiendo"

Franco Colapinto vivió un sábado para el olvido en Yas Marina. El piloto argentino no logró superar la Q1 y quedó 20º en la parrilla del Gran Premio de Abu Dhabi 2025, cerrando la última fila de largada. “En general una qualy mala, no tenía grip. No entiendo cómo podemos arrancar relativamente bien la FP1, estando tan cerca. Y después a la qualy mejoré menos de un segundo. Con la mejora de pista y todo, debería ser mucho más. Hay que trabajar para mañana, pero este fue un día complicado. Se ve que no está dando mucho resultado”, declaró el joven piloto tras la sesión, resumido en pocas palabras la frustración de todo el fin de semana.