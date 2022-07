Boca: Carlos Izquierdoz rompió su silencio en Instagram

"Si acepté quedarme hasta diciembre fue solamente porque quería ganar la Copa y lo mismo corre para mis compañeros. Una pena que no se dio pero no me quiero ir y que piensen cosas que no son", agregó.

292600680_1140374656607766_4566774055255472789_n.jpg

La salida de Izquierdoz del equipo que enfrentará a San Lorenzo por la LPF fue dispuesta por Hugo Ibarra, Mariano Herrón y Leandro Gracián.