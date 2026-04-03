Habló el dueño de la camioneta que cayó al Río de la Plata: "Mi hija tiene autismo y pudo haber tocado algo"

Una mujer le dio arranque a una camioneta y el vehículo terminó dentro del Río de la Plata

Una camioneta perdió el control durante la madrugada en la Avenida Costanera Rafael Obligado, a la altura del número 2235, próxima al acceso al complejo Costa Salguero, y cayó al Río de la Plata. Una nena de 11 años estaba en el asiento de atrás fue rescatada.

El incidente ocurrió cerca de las 3 de la mañana. Según C5N, la joven de 29 años estacionó su Chevrolet Spin en el lugar para buscar a su marido, que estaba pescando. En ese marco, quiso arrancar el vehículo pero se encontraba en cambio, por lo que perdió el control y cayó al agua.

Ante esto, tres pescadores, entre ellos su marido, se tiraron al río para rescatar a la mujer y a su hija, atrapadas en el vehículo.

Ante esta situación, se montó un operativo en el lugar en el cual participó personal de la Policía de la Ciudad, Bomberos, el Grupo Especial de Rescate (GER), Prefectura Naval, los agentes de Tránsito y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

”Están bien ya están en casa”, dijo el padre de la nena que también se encontraba en el lugar. El hombre detalló en declaración televisivas que se pudo haber tratado de algún movimiento involuntario de la nena porque tiene una discapacidad y están sentada jugando.

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Dos camiones cayeron al agua en las autopistas de Santa Fe y Córdoba en menos de una semana

El primero ocurrió este martes pasado el mediodía, cuando un vehículo de carga que transitaba por el kilómetro 400 de la Ruta Nacional 9, a la altura de General Roca, despistó y terminó en un arroyo al límite entre las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Según reportó el portal Cadena3, la alarma se activó cerca de las 12:35 horas y generó la intervención de la Policía de Santa Fe, Bomberos Voluntarios de Tortugas, personal de Corredores Viales y una brigada acuática de la Regional 6.