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Mal arranque para River en el Torneo Clausura: cayó por 1-0 ante Barracas Central
MinutoUno
Tras la feroz caída ante Aldosivi por Copa Argentina, el Chacho Coudet no logró encontrarle la vuelta al equipo y volvió a caer ante el Guapo.
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FINAL DEL PARTIDO: River cayó por 1-0 ante Barracas Central
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Casi golazo de Colidio: el palo dijo no
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Gol de Barracas: a los 22' Morales pone en ventaja al Guapo
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River homenajeó a Montiel y Otamendi
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El monumental agradecimiento a la Selección Argentina
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Espectacular ovación a Nicolás Otamendi en su debut en River
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River vs. Barracas Central: resultado en vivo
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Cómo llegan River y Barracas Central al debut en el Torneo Clausura
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Formaciones de River vs. Barracas Central
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Los datos de River vs. Barracas Central
Tras el duro golpe sufrido en la Copa Argentina frente a Aldosivi, River volvió a caer, pero ahora ante Barracas Central por 1-0, en el marco de su debut en el Torneo Clausura. Más allá del adverso resultado, la llegada de Nicolás Otamendi y el regreso del Mundial 2026 de Gonzalo Montiel le aportaron color a la jornada.
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