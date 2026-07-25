Mal arranque para River en el Torneo Clausura: cayó por 1-0 ante Barracas Central

Cómo llegan River y Barracas Central al debut en el Torneo Clausura

El inicio del segundo semestre del 2026 estuvo lejos de ser el esperado para el Millonario. Golpeado por las bajas de peso —entre futbolistas apartados por la dirigencia y licencias posmundialistas—, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet sufrió un duro traspié al caer 3-1 frente a Aldosivi en Salta por los 16avos de la Copa Argentina.

Tras el categórico rechazo de su hinchada en el Martearena, el Millo saltará al campo de juego con la obligación de lavar su imagen frente a su gente.

Para Barracas Central, la visita al Monumental representa tanto un desafío como un estigma: desde su desembarco en la máxima categoría en 2022, cayó en las cuatro oportunidades en las que pisó Núñez, sufriendo 13 goles en contra y convirtiendo apenas uno.

Sin embargo, el Guapo renueva las ilusiones de la mano de Damián Ayude, quien asumió la conducción técnica tras el ciclo de Rubén Darío Insua.

Con un plantel ajustado tras las altas de Juan Barbieri y Elías Pereyra, pero resentido por la partida del atacante Facundo Bruera, el equipo llega con rodaje de pretemporada: un contundente 3-0 en un ensayo ante Colegiales y dos empates sin goles frente a Lanús.