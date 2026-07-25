Sorpresa: confirman quién usará la 10 de River tras la salida de Juanfer Quintero

"River Plate desea a Juan Fernando Quintero todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional", indicaron.

Qué dijo Juanfer Quintero sobre Coudet

Tras finalizar su participación en el Mundial 2026, el mediocampista cafetero debía reincorporarse a los entrenamientos este jueves en el predio de Ezeiza. Sin embargo, solicitó un permiso especial para extender su descanso hasta el 30 de julio, en medio de versiones que señalaban su salida del club, que hoy es un hecho.

En diálogo con el periodista Gustavo López por la pantalla de ESPN, el futbolista rompió el silencio y dejó en claro que la relación futbolística con el cuerpo técnico se encuentra en un punto complejo, revelando además un cortocircuito en las versiones de la dirigencia y el DT.

"El entrenador dijo una cosa, pero yo hablé con el presidente otra. Y desde que me fui no volví a hablar con el entrenador", disparó el autor del histórico gol en Madrid, exponiendo la falta de diálogo directo tras el receso.

"Creo que todo está claro. Por sus formas en las que juega, yo como jugador voy a respetar las decisiones que toma, pero nunca va a haber una falta de respeto. Todo el mundo sabe que seguramente no soy prioridad para él; no sé qué tanta vuelta hay sobre si vuelvo o no. Lo respeto, pero futbolísticamente pensamos diferente", explicó el colombiano.

Para cerrar, el colombiano dejó al descubierto la pauta que marcaría su eventual retorno o la definitiva rescisión de su vínculo: "Si yo fuera prioridad, a los dos días me llama y me dice 'te necesito acá' y créeme que a los dos días estoy. Estoy buscando lo mejor para mí y para el club, no cambia nada que se diga que yo no volví".