El descargo de Martín Liberman tras el escrache de una heladería

"No sean como Martín Liberman, que miente y cuando te negás a regalarle el helado te escracha. Ah, y encima odia a Messi, lo cual es peor que lo primero", expresaron desde la cuenta de Twitter de Lado Bueno, la heladería en cuestión.

Liberman descargo

A raíz de la repercusión, el periodista usó sus redes sociales y quiso explicar todo lo que estaba pasando. "Lo que es interesante que yo reclamé en forma privada, lo quiero contar porque esto los chicos de Lado Bueno lo omitieron. Les mandé la foto del pote y me empezaron a preguntar de qué sucursal era y otras cosas que yo no sé porque lo pedí por una aplicación. Entonces no crean en todo lo que leen, porque fue hace un año que les dije de hacer algo juntos. Mandé la foto del helado, por varios días no me contestaron, después me dijeron eso de las sucursales y luego me dejaron de contestar. Por eso decidí subir la foto", expresó.

Luego, en la siguiente historia, cerró su versión y dio por finalizado el tema: "Yo voy a seguir pidiendo el helado que quiera, hay muchos otros ricos, éste es uno de los que me gusta pedir. Después de que me dijeron que no al canje habré pedido 20 veces. Nunca me vino como esta vez medio vacío, todo pegoteado... Lo más fácil es dar a entender que mi queja está vinculada a algo que pasó hace un año. Cuando mi mujer abrió el pote dijo 'uy me re cagaron'. Y sí, claro que te re cagaron. Lo más importante es asumir el error y listo".