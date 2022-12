Martín Liberman hizo un descargo por su críticas a la Selección y varios deportistas lo cruzaron

En esos 42 minutos Liberman intenta explicar sus críticas a la Scaloneta.

https://twitter.com/libermanmartin/status/1606433342169169920 Toda mi verdad sobre la selección, Messi, Scaloni, etc

Ojalá puedan verlo y luego sacar sus conclusiones. Saludos a todos y feliz navidad!https://t.co/3FlIShvWX2 pic.twitter.com/rSpPvf3g6J — Martin Liberman (@libermanmartin) December 23, 2022

Ante esto, uno de los primeros que reaccionó fue el campeón de MMA Emilicano Sordi, que escribió: "Te podes expresar como quieras y con toda libertad, pero tenés que atenerte a las consecuencias, las cuales creo que te afectan bastante, espero aprendas antes de hablar mierda de un deportista todo su trabajo y sacrificio que hay atrás. No saques el odio de tu fracaso como deportista".

En tanto, Maximiliano "Chanchi" Estevez sostuvo: "Esta bien Martín pero con ese criterio donde jugaste o te formaste como futbolista para opinar del trabajo de otro, no te parece?", y ante la respuesta de otro usuario, el ex jugador de Racing señaló: "Hablo en base lo que dice en el vídeo y me dedique toda mi vida al fútbol y jugué profesionalmente y ni así me atrevería a tanto! Saludos que digas bien!"

Otro que se despachó contra el periodista fue el golfista Emiliano Grillo, que manifestó: "Con el mayor de los respetos, Tenés toda la libertad de comunicar y expresar, pero bien tenés que saber que si hablas pestes vas a recibir lo mismo y el doble de vuelta , y te la vas a tener que bancar. Tenes título de periodista , pero una maestría en soberbia si no lo ves así".