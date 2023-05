La reacción de Martín Liberman tras el pedido de disculpas de Messi al PSG: "El problema son..."

Conocido por sus picantes declaraciones, el periodista expuso su parecer y recibió una lluvia de comentarios, tanto a favor como en contra, además de casi 4.000 likes al posteo realizado en el mediodía de este viernes.

Aunque nunca puso en duda que Messi fuera el mejor, este miércoles también se había referido a la no continuidad del argentino en las filas del club parisino, lo que generó revuelo en los usuarios de la red social del pajarito: "Lo llevaron para ganar la Champions y se fueron antes que nunca. Tenían a Neymar y a Mbappé. Les faltaba el ancho de espada. Con los tres mejores del mundo se fueron eliminados antes que nunca. Fracaso absoluto. ¿Qué sentido tendría renovarle? Ninguno. La liga ya la ganaban sin él", expresó.

Uno de los mensajes que más resonó como respuesta a lo expuesto por Liberman fue el siguiente: "Con sólo Messi no se ganan partidos, él tiene la culpa de estar en un equipo mediocre como el PSG, si estuviera en el (Manchester) City sería diferente", aseguró un internauta, entre tantos otros que respondieron a la publicación del 'colorado'.

En este sentido, otro twittero disparó: "Martín, perdón que me meta en tu trabajo, pero la liga anterior a que llegue Messi NO LA GANÓ el PSG. Con Neymar, Mbappé y todas las glorias. Llegó Messi y la ganaron varias fechas antes. No es una opinión. Es un hecho. Flojito que no lo sepas", cerró durísimo.

https://twitter.com/libermanmartin/status/1654510990749253637 Un crack. Reconoce el error, no se hace el gil y se banca las consecuencias.

Y todos los alcahuetes diciendo q no hizo nada.

Messi es grande! El problema son sus fundamentalistas. https://t.co/MWPrhBAhEh — Martin Liberman (@libermanmartin) May 5, 2023