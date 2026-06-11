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🔴México le ganó 2-0 a Sudáfrica en el debut del Mundial 2026
México derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. Quiñones y Jiménez marcaron los goles en el Estadio Azteca.
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¡FINAL DEL PARTIDO! MÉXICO LE GANÓ 2-0 A SUDÁFRICA EN EL DEBUT DEL MUNDIAL 2026
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¡MÉXICO SE QUEDA CON 10 JUGADORES!
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¡OTRA ROJA PARA SUDÁFRICA!
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¡GOL DE MÉXICO!
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¡ROJA PARA SUDÁFRICA!
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¡Arrancó el segundo tiempo en el estadio Azteca! México le gana 1-0 a Sudáfrica
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¡Final del primer tiempo! México 1-0 Sudáfrica
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México juega mejor y le gana 1-0 a Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026
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¡GOL DE MÉXICO!
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Alineaciones de México vs. Sudáfrica
México cumplió con las expectativas en el encuentro inaugural del Mundial 2026 y se quedó con un triunfo por 2-0 frente a Sudáfrica en Ciudad de México. El conjunto dirigido por Javier Aguirre dominó las acciones desde el comienzo y justificó la diferencia en el marcador con una actuación sólida en todas sus líneas.
El primer grito de la Copa del Mundo llegó temprano. A los 9 minutos del primer tiempo, un grosero error defensivo de Sudáfrica fue aprovechado por Julián Andrés Quiñones, que no perdonó y convirtió el 1-0 para desatar la euforia de los más de 80.000 espectadores presentes en el Estadio Azteca.
La situación se complicó todavía más para el conjunto africano apenas iniciado el complemento. A los 4 minutos del segundo tiempo, Sithole derribó a Gutiérrez cuando se encaminaba hacia el arco y el árbitro le mostró la tarjeta roja por último recurso. Con un hombre más y el resultado a favor, México manejó los tiempos del partido y siguió generando situaciones de peligro ante un rival que nunca encontró respuestas. La tranquilidad definitiva llegó a los 22 minutos de la segunda mitad. Raúl Jiménez apareció en el área y conectó de cabeza para establecer el 2-0 que terminó siendo definitivo.
Sobre el cierre del encuentro también hubo una expulsión en el seleccionado mexicano. A los 92 minutos, César Montes vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez jugadores para los instantes finales del compromiso. Más allá de esa incidencia, México cerró una noche perfecta en el inicio del Mundial 2026 y quedó como líder del Grupo A tras la primera jornada. En la próxima fecha, el seleccionado anfitrión enfrentará a Corea del Sur, mientras que Sudáfrica intentará recuperarse cuando se mida con República Checa.
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