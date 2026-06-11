🔴México le ganó 2-0 a Sudáfrica en el debut del Mundial 2026

La situación se complicó todavía más para el conjunto africano apenas iniciado el complemento. A los 4 minutos del segundo tiempo, Sithole derribó a Gutiérrez cuando se encaminaba hacia el arco y el árbitro le mostró la tarjeta roja por último recurso. Con un hombre más y el resultado a favor, México manejó los tiempos del partido y siguió generando situaciones de peligro ante un rival que nunca encontró respuestas. La tranquilidad definitiva llegó a los 22 minutos de la segunda mitad. Raúl Jiménez apareció en el área y conectó de cabeza para establecer el 2-0 que terminó siendo definitivo.