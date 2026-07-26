El emotivo mensaje de Lisandro Martínez en su homenaje: "Esta vez no tocó ganar pero..."
El defensor de la Selección Argentina fue recibido por cientos de personas en su ciudad natal tras el subcampeonato en el Mundial 2026 y dejó un mensaje especial para los más chicos.
Gualeguay se vistió este domingo de celeste y blanco para homenajear a Lisandro Martínez, uno de los referentes de la Selección Argentina que alcanzó el subcampeonato en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Cientos de vecinos se acercaron a la costanera de la ciudad entrerriana para recibir al defensor del Manchester United, que se tomó el tiempo para saludar a los presentes antes de subir al escenario montado para la ocasión: "Quiero darles las gracias a todos por tomarse el tiempo de venir acá. Para mí es un orgullo enorme representar a mi ciudad", expresó el futbolista ante una multitud que respondió con una ovación.
Durante su discurso, Lisandro reconoció que el objetivo era volver al país con la Copa del Mundo, aunque destacó todo lo conseguido por el equipo de Lionel Scaloni durante el torneo. "Esta vez no tocó ganar, pero creo que ganamos en muchas cosas", afirmó, en una frase que rápidamente fue celebrada por los hinchas presentes.
El emotivo mensaje de Lisandro Martínez en su homenaje en Gualeguay
Además, el defensor aprovechó la ocasión para dejar un mensaje destinado a los más chicos que se acercaron a verlo. "Lo único que quiero, obviamente, es dejar mi legado en el fútbol. Hoy veo a muchos chicos acá a los que seguramente les encanta este deporte", señaló.
En ese sentido, invitó a los jóvenes a confiar en sí mismos y perseguir sus objetivos: "Van a haber muchas adversidades en el camino y gente que los va a querer tirar para atrás, pero con la ayuda de la familia, de los amigos y de la gente cercana, los sueños están para cumplirse".
Con apenas 28 años, Lisandro Martínez continúa consolidándose como uno de los grandes referentes de la Albiceleste. Más allá del resultado en la final ante España, el defensor recibió el cariño de su gente y dejó en claro que el vínculo con su ciudad permanece intacto.
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