El emotivo mensaje de Lisandro Martínez en su homenaje: "Esta vez no tocó ganar pero..."

Cientos de vecinos se acercaron a la costanera de la ciudad entrerriana para recibir al defensor del Manchester United, que se tomó el tiempo para saludar a los presentes antes de subir al escenario montado para la ocasión: "Quiero darles las gracias a todos por tomarse el tiempo de venir acá. Para mí es un orgullo enorme representar a mi ciudad", expresó el futbolista ante una multitud que respondió con una ovación.