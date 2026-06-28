México vs. Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

El seleccionado comandado por Sebastián Beccacece, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Mundial. Comenzó con el pie izquierdo, ya que cayó ante Costa de Marfil (1 a 0) y luego empató sin goles frente a Curazao, aunque reaccionó a tiempo y, en la última fecha, superó a Alemania sobre la hora, resultado que le permitió alcanzar los cuatro puntos y asegurar su clasificación a la fase eliminatoria.

El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Formaciones de México vs. Ecuador por el Mundial 2026

México: Rangel; Reyes, Montes, Johan Vásquez, Gallardo; Lira, Brian Gutiérrez, Fidalgo; Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Ecuador: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Pedro Vite, Franco; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Horario y televisación