México vs. Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
México, aferrado a la ilusión pueblo entero, se mide con un valentonado Ecuador, que viene de ganarle a Alemania y meterse a los 16avos por la ventana. Los detalles en la nota.
México y Ecuador juegan este martes, desde las 22 (hora de Argentina), en la Ciudad de México, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro, que se disputará en el mítico estadio Azteca, será televisado por DSports y Paramount+.
El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega a esta instancia tras completar una primera fase perfecta. Se quedó con el primer puesto del Grupo A al conseguir puntaje ideal: debutó con un triunfo por 2 a 0 sobre Sudáfrica, luego venció 1 a 0 a Corea del Sur y cerró su participación con una victoria por 3 a 1 frente a República Checa. Con nueve puntos, seis goles a favor y apenas uno en contra, México buscará aprovechar la localía para seguir avanzando en el certamen.
El seleccionado comandado por Sebastián Beccacece, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Mundial. Comenzó con el pie izquierdo, ya que cayó ante Costa de Marfil (1 a 0) y luego empató sin goles frente a Curazao, aunque reaccionó a tiempo y, en la última fecha, superó a Alemania sobre la hora, resultado que le permitió alcanzar los cuatro puntos y asegurar su clasificación a la fase eliminatoria.
El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo.
Formaciones de México vs. Ecuador por el Mundial 2026
México: Rangel; Reyes, Montes, Johan Vásquez, Gallardo; Lira, Brian Gutiérrez, Fidalgo; Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.
Ecuador: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Pedro Vite, Franco; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
Horario y televisación
- Hora: 22:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Azteca, Ciudad de México
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