México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

En tanto, Sudáfrica llega con el desafío de hacer historia. Para los "Bafana Bafana", esta Copa del Mundo representa su cuarta participación en la gran cita y el objetivo prioritario está claro: lograr pasar la fase de grupos por primera vez en su historia.

Saben que un debut sumando puntos ante el dueño de casa los dejaría muy bien perfilados para mantener vivas las chances de clasificación. En cuanto a su preparación previa, el combinado africano llega con menor rodaje goleador, habiendo cosechado dos empates en sus últimos ensayos: 0-0 con Nicaragua y 1-1 frente a Jamaica.

Formaciones de México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Thalente Mbatha; Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis. DT: Hugo Broos.

Datos de México vs. Sudáfrica