México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El local y el conjunto africano protagonizan el partido inaugural del Mundial 2026 en el mítico estadio Ciudad de México.
Luego de la primera de las aperturas, el local México y Sudáfrica protagonizan este jueves en el mítico estadio Ciudad de México el partido inaugural del Mundial 2026, con realidades diferentes, objetivos similares pero distintas presiones; en un duelo que genera muchas expectaticas.
El encuentro se juega desde las 16 horas de la Argentina, con arbitraje de Wilton Pereira Sampaio y televisación de Telefe.
El duelo inaugural del grupo pondrá cara a cara a dos realidades futbolísticas muy distintas, pero con la misma necesidad de arrancar el torneo con el pie derecho.
Por un lado, México llega con la ventaja de la localía. El conjunto azteca inicia la competencia con la enorme ilusión y la presión extra de hacer un gran papel ante su gente.
Tras atravesar un largo período sin disputar partidos de Eliminatorias por su condición de organizador, el equipo conducido por el "Vasco" Javier Aguirre pulió su funcionamiento con una serie de amistosos de alto voltaje que saldó con un puntaje ideal y puntas de rendimiento muy altas: victorias por 1-0 ante Australia, un contundente 5-1 frente a Serbia y un sólido 2-0 contra Ghana.
En tanto, Sudáfrica llega con el desafío de hacer historia. Para los "Bafana Bafana", esta Copa del Mundo representa su cuarta participación en la gran cita y el objetivo prioritario está claro: lograr pasar la fase de grupos por primera vez en su historia.
Saben que un debut sumando puntos ante el dueño de casa los dejaría muy bien perfilados para mantener vivas las chances de clasificación. En cuanto a su preparación previa, el combinado africano llega con menor rodaje goleador, habiendo cosechado dos empates en sus últimos ensayos: 0-0 con Nicaragua y 1-1 frente a Jamaica.
Formaciones de México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026
México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.
Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Thalente Mbatha; Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis. DT: Hugo Broos.
Datos de México vs. Sudáfrica
- Hora: 16.00
- TV: Telefe
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
- VAR: Nicolás Gallo (COL)
- Estadio: Ciudad de México
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