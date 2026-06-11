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🔴México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026 EN VIVO: goles, resultado, minuto a minuto

México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026
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Mundial 2026
México

El local México choca frente a Sudáfrica en el esperado partido inaugural del Mundial 2026. Seguí todas las acciones y el minuto a minuto del gran debut.

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EN VIVO

Luego de la espectacular ceremonia de apertura, las selecciones de México y Sudáfrica protagonizan el partido inaugural del Mundial 2026. Con la presión lógica del debut y realidades muy diferentes, ambos equipos buscarán comenzar el máximo torneo con el pie derecho y darle una inmensa alegría a sus simpatizantes.

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Minuto a minuto de México vs. Sudáfrica

Live Blog Post

"OLE, OLE" se escucha en el estadio Azteca

Antes del primer tanto, los hinchas mexicanos ya estaban confiados con el arranque de su equipo.

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Live Blog Post

¡GOL DE MÉXICO!

Grosero error del fondo de Sudáfrica y Julián Andrés Quiñones marcó el primer tanto del Mundial 2026 a los nueve del primer tiempo.

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Live Blog Post

Alejandro Fernández, el futbolista argentino, canta el Himno nacional mexicano

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Alineaciones de México vs. Sudáfrica

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