🔴México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026 EN VIVO: goles, resultado, minuto a minuto

"OLE, OLE" se escucha en el estadio Azteca
Antes del primer tanto, los hinchas mexicanos ya estaban confiados con el arranque de su equipo.
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El local México choca frente a Sudáfrica en el esperado partido inaugural del Mundial 2026. Seguí todas las acciones y el minuto a minuto del gran debut.
Luego de la espectacular ceremonia de apertura, las selecciones de México y Sudáfrica protagonizan el partido inaugural del Mundial 2026. Con la presión lógica del debut y realidades muy diferentes, ambos equipos buscarán comenzar el máximo torneo con el pie derecho y darle una inmensa alegría a sus simpatizantes.
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