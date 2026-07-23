Minuto a minuto de Boca vs O'Higgins, por la Copa Sudamericana 2026: resultado en vivo y goles

Cómo llegan Boca y O'Higgins

El comienzo del año había despertado grandes expectativas. El Xeneize afrontó la fase de grupos de la Copa Libertadores con la ilusión de avanzar hacia las instancias decisivas, pero una campaña por debajo de lo esperado terminó con una temprana eliminación que lo obligó a cambiar de competencia. Como tercero de su grupo, el equipo obtuvo un lugar en los playoffs de la Sudamericana, instancia desde la cual buscará reconstruir su temporada y volver a posicionarse como protagonista a nivel continental.

La historia azul y oro en este certamen ofrece antecedentes muy importantes. El club disputó la Copa Sudamericana en múltiples oportunidades y logró conquistar el trofeo en dos ocasiones consecutivas. La primera consagración llegó en 2004, cuando derrotó a Bolívar de Bolivia en la final con un marcador global de 2-1. Un año más tarde repitió la conquista tras superar a Pumas de México en una recordada definición por penales luego de igualar 2-2 en el resultado acumulado.

Esos dos títulos lo convirtieron en uno de los equipos más exitosos de la competencia y consolidaron una tradición internacional que buscará recuperar en esta nueva edición. Otro de los momentos más recordados de Boca en la Sudamericana se produjo en 2014. Aquella campaña parecía encaminada hacia una nueva final, pero el equipo quedó eliminado en semifinales frente a River en una serie que todavía permanece muy presente en la memoria de los hinchas.

Además de esas campañas, también alcanzó los cuartos de final en las ediciones de 2003 y 2008, mientras que en otras participaciones no logró superar las primeras instancias del torneo.

El recorrido histórico del club en la Copa Sudamericana comenzó en 2002 con una eliminación en los octavos de final. Posteriormente alcanzó los cuartos en 2003, fue bicampeón en 2004 y 2005, cayó nuevamente en octavos durante 2006 y 2007, llegó a cuartos en 2008, fue eliminado en la primera fase en 2009, quedó afuera en los 16avos en 2012, alcanzó las semifinales en 2014 y, más recientemente, llegó hasta los octavos de final en la edición 2024.

La serie frente a O'Higgins marcará el primer paso de un camino que el club de la Ribera espera recorrer hasta las últimas instancias. Con un plantel reforzado y la obligación de pelear por todos los frentes abiertos durante el semestre, la Sudamericana aparece como una oportunidad ideal para recuperar el protagonismo internacional y volver a levantar un trofeo continental después de varios años.