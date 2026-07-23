Boca homenajeó a la Selección por el subcampeonato mundial con Leandro Paredes como protagonista central

A través de una publicación en su cuenta oficial de X (ex Twitter), el presidente de la entidad madre del fútbol argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, hizo público el martes el acuerdo alcanzado con la casa matriz del fútbol sudamericano para que el reconocimiento traspase las fronteras de la Liga Profesional y se extienda a las citas continentales.

"Gracias, @CONMEBOL, @agdws y José Astigarraga por autorizar a que los clubes argentinos que disputan los playoffs de la Sudamericana puedan portar una bandera en reconocimiento a nuestra Selección, sumado al minuto de aplausos que habrá en todas las canchas de nuestro país", expresó el dirigente.

Leandro Paredes, del Mundial 2026 a la plaqueta en la Bombonera

La postal de la noche tuvo un condimento sumamente especial: la presencia de Leandro Paredes en el centro de la escena. El mediocampista no solo integró la nómina nacional en el reciente certamen ecuménico —sumando minutos clave incluso en la final disputada ante España—, sino que además saltó al campo de juego luciendo los colores azul y oro tras su regreso al club.

Antes de que rodara la pelota, las autoridades de la institución le entregaron a Paredes una plaqueta conmemorativa en reconocimiento a su labor y representación con la camiseta de la Selección en el certamen disputado en Norteamérica, desatando la ovación de las tribunas en el Templo xeneize.