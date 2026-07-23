Boca homenajeó a la Selección por el subcampeonato mundial con Leandro Paredes como protagonista central
Al igual que los demás equipos argentinos en la Sudamericana, el Xeneize posó con una bandera de agradecimiento a la Albiceleste en la previa ante O'Higgins.
En el marco de la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins de Chile, Boca se sumó al reconocimiento generalizado del fútbol argentino hacia la Selección Argentina tras la obtención del subcampeonato del mundo.
Siguiendo la iniciativa adoptada por los distintos clubes nacionales que disputan competencias continentales, como Tigre y Lanús, la institución de la Ribera rindió tributo a la delegación nacional en el césped de La Bombonera.
En la previa del silbatazo inicial, el once titular del equipo posó para la clásica foto grupal sosteniendo un lienzo institucional con el mensaje.
"Gracias Selección. Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes", dice el trapo que portaron los futbolistas, acompañado por las insignias oficiales de la AFA y del club Xeneize.
La medida se da en el marco del regreso de las competencias locales e internacionales tras el cierre del Mundial 2026, y había sido anticipada por la AFA.
A través de una publicación en su cuenta oficial de X (ex Twitter), el presidente de la entidad madre del fútbol argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, hizo público el martes el acuerdo alcanzado con la casa matriz del fútbol sudamericano para que el reconocimiento traspase las fronteras de la Liga Profesional y se extienda a las citas continentales.
"Gracias, @CONMEBOL, @agdws y José Astigarraga por autorizar a que los clubes argentinos que disputan los playoffs de la Sudamericana puedan portar una bandera en reconocimiento a nuestra Selección, sumado al minuto de aplausos que habrá en todas las canchas de nuestro país", expresó el dirigente.
Leandro Paredes, del Mundial 2026 a la plaqueta en la Bombonera
La postal de la noche tuvo un condimento sumamente especial: la presencia de Leandro Paredes en el centro de la escena. El mediocampista no solo integró la nómina nacional en el reciente certamen ecuménico —sumando minutos clave incluso en la final disputada ante España—, sino que además saltó al campo de juego luciendo los colores azul y oro tras su regreso al club.
Antes de que rodara la pelota, las autoridades de la institución le entregaron a Paredes una plaqueta conmemorativa en reconocimiento a su labor y representación con la camiseta de la Selección en el certamen disputado en Norteamérica, desatando la ovación de las tribunas en el Templo xeneize.
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