Polémica reacción de la Bombonera a la vuelta de Sebastián Villa a Boca: silbidos y repudio de los hinchas
El delantero colombiano sumó sus primeros minutos oficiales en su regreso al club durante el partido ante O'Higgins por la Copa Sudamericana.
En la previa del encuentro de este jueves en La Bombonera, la nómina del equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena confirmó el regreso oficial de Sebastián Villa a Boca, una decisión que generó un contundente rechazo por parte del público presente.
De esta manera, el marco de la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins de Chile estuvo atravesado por un momento de fuerte tensión en la Ribera.
El quiebre de la jornada se produjo cuando la voz del estadio comenzó a repasar los integrantes del plantel y pronunció el nombre del atacante cafetero. La respuesta de las tribunas fue inmediata: una silbatina generalizada bajó desde los cuatro costados del estadio, dejando al descubierto la disconformidad de los socios e hinchas con su reincorporación.
El descontento de los hinchas de Boca con la vuelta de Sebastián Villa
La resistencia de la parcialidad de Boca hacia la figura de Villa responde a una acumulación de antecedentes extrafutbolísticos e institucionales que desgastaron de forma definitiva su imagen en la institución.
Los hinchas no olvidan el historial del atacante, marcado por su condena por violencia de género, una denuncia por abuso sexual, una salida previa del club en términos conflictivos y sus recientes declaraciones coqueteando con una posible llegada a River Plate.
El descontento expuesto este jueves marca un panorama complejo para el ciclo del delantero en su retorno a la institución, en un contexto donde el rendimiento deportivo estará bajo la rigurosa mirada de un público que ya le dio la espalda.
Qué dijo Juan Román Riquelme sobre la vuelta de Sebastián Villa a Boca
Al ser consultado sobre el delantero colombiano, el presidente de la institución aclaró la postura que mantuvo la dirigencia tras la condena judicial a dos años y un mes de prisión en suspenso que recibió el futbolista. En este sentido, Riquelme sostuvo que la directiva cumplió con su palabra de apartarlo de la actividad en cuanto existiera un fallo firme, pero enfatizó que, habiendo saldado su deuda legal, el atacante tiene la posibilidad de reiniciar su ciclo en el club.
"Estamos contentos con cada jugador que llega al club", indicó, al mismo tiempo que señaló que Villa "merecía una oportunidad". Además, destacó que el cafetero "puede ayudar al equipo" dado que "ya cumplió sentencia", en una causa que no mencionó al referirse al futbolista.
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