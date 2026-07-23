Polémica reacción de la Bombonera a la vuelta de Sebastián Villa a Boca: silbidos y repudio de los hinchas

El descontento expuesto este jueves marca un panorama complejo para el ciclo del delantero en su retorno a la institución, en un contexto donde el rendimiento deportivo estará bajo la rigurosa mirada de un público que ya le dio la espalda.

Qué dijo Juan Román Riquelme sobre la vuelta de Sebastián Villa a Boca

Al ser consultado sobre el delantero colombiano, el presidente de la institución aclaró la postura que mantuvo la dirigencia tras la condena judicial a dos años y un mes de prisión en suspenso que recibió el futbolista. En este sentido, Riquelme sostuvo que la directiva cumplió con su palabra de apartarlo de la actividad en cuanto existiera un fallo firme, pero enfatizó que, habiendo saldado su deuda legal, el atacante tiene la posibilidad de reiniciar su ciclo en el club.

"Estamos contentos con cada jugador que llega al club", indicó, al mismo tiempo que señaló que Villa "merecía una oportunidad". Además, destacó que el cafetero "puede ayudar al equipo" dado que "ya cumplió sentencia", en una causa que no mencionó al referirse al futbolista.