Ovación a Leandro Paredes: así fue recibido el mediocampista de la Selección Argentina en Boca

"Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia", escribió Paredes, una reflexión que muchos interpretaron como un posible anticipo de despedida, especialmente teniendo en cuenta que varios referentes históricos del ciclo ya comenzaron a evaluar su continuidad de cara al proceso rumbo al Mundial 2030.

El posteo estuvo acompañado por una serie de fotografías que resumieron distintos momentos de la concentración argentina. Entre ellas aparecieron imágenes del cumpleaños de Lionel Messi, del triunfo frente a Inglaterra, de la dolorosa derrota ante España en la final y del multitudinario recibimiento que el plantel tuvo al regresar al país.