Ovación a Leandro Paredes: así fue recibido el mediocampista de la Selección Argentina en Boca
En su regreso al Xeneize, Paredes fue condecorado con una placa por su destacada participación en el Mundial 2026, defendiendo la camiseta argentina.
Este jueves por la noche, Leandro Paredes volvió a pisar el verde césped de la Bombonera, en el duelo que Boca tiene ante O'Higgins por Copa Sudamericana. Con una sonrisa en su rostro tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, el mediocampista fue ovacionado y condecorado con una placa del club.
El momento fue por demás emotivo, mientras la hinchada coreaba "Pareeeedes, Pareeeedes..." y él se dedicaba a levantar sus manos en señal de agradecimiento.
Leandro Paredes dejó un mensaje cargado de emoción tras el Mundial 2026: "Fue un orgullo"
"Gracias Argentina, te amo hoy y siempre", comenzó escribiendo el mediocampista. Luego expresó: "Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país, pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos y dejar nuestra bandera otra vez en lo más alto".
El ex Roma y PSG también aprovechó la publicación para reconocer el compromiso de todo el grupo que condujo Lionel Scaloni durante el Mundial. "Gracias a este grupo de jugadores que dio la vida por representar esta camiseta, como lo hizo hasta el último segundo de cada partido", afirmó.
Sin embargo, la frase que más repercusión generó llegó sobre el cierre del mensaje. Aunque en ningún momento confirmó que dejará la Selección o que esta haya sido su última Copa del Mundo, sus palabras dejaron abierta la posibilidad de que una etapa esté llegando a su fin.
"Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia", escribió Paredes, una reflexión que muchos interpretaron como un posible anticipo de despedida, especialmente teniendo en cuenta que varios referentes históricos del ciclo ya comenzaron a evaluar su continuidad de cara al proceso rumbo al Mundial 2030.
El posteo estuvo acompañado por una serie de fotografías que resumieron distintos momentos de la concentración argentina. Entre ellas aparecieron imágenes del cumpleaños de Lionel Messi, del triunfo frente a Inglaterra, de la dolorosa derrota ante España en la final y del multitudinario recibimiento que el plantel tuvo al regresar al país.
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