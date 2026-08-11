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Minuto a minuto de Boca vs. Recoleta, por la Copa Sudamericana 2026: goles y resultado en vivo

Boca se lo dio vuelta a Recoleta en el Ducó.

Boca se lo dio vuelta a Recoleta en el Ducó.
El gol de Recoleta ante Boca por la Copa Sudamericana. 

El gol de Recoleta ante Boca por la Copa Sudamericana. 
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El "Xeneize", que viene de empatar con Vélez por el Clausura, recibe al elenco paraguayo este martes, desde las 19, en el Tomás Adolfo Ducó. Los detalles en la nota.

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EN VIVO

Boca y Recoleta se enfrentan este martes, desde las 19, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro será televisado por DSports y tendrá al chileno Piero Maza como árbitro principal, con Juan Lara a cargo del VAR.

Minuto a minuto de Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana 2026

Golazo del pibe Flores para el 3-1 de Boca

El conjunto de Arruabarrena ahora se impone 3-1 gracias a un gran tanto del juvenil.

Lo da vuelta Boca: Delgado pone el 2-1

El volante central pone el segundo de Boca en el Ducó.

Empata Boca con el gol de Ascacíbar

El volante vuelve a convertir en el inicio del segundo tiempo y Boca iguala 1-1.

Recoleta juega con 10

Antes del cierre de la primera mitad, Báez vio la tarjeta roja.

Sorpresa en el Ducó: tempranero gol de Recoleta

Con un desvío y una floja respuesta del arquero Montero, Recoleta gana 1-0 a los 5 minutos.

Cómo llegan Boca y Recoleta

El "Xeneize" llegó a esta instancia luego de superar a O'Higgins en los playoffs, tras ganar 1-0 en la Bombonera, caer por el mismo resultado en Chile y conseguir la clasificación en la definición por penales. Además, en el plano local viene de igualar 1-1 ante Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Por su parte, Recoleta afronta los octavos de final después de realizar una destacada fase de grupos: terminó primero e invicto del Grupo D, con cinco empates y una victoria, resultado que le permitió avanzar directamente a esta instancia.

En el torneo paraguayo, viene de vencer a Rubio Ñu 3-1 y se ubica en la tercera posición con siete unidades, producto de dos victorias, un empate y una caída. La serie comenzará en Buenos Aires y se definirá el 18 de agosto, en el estadio Defensores del Chaco.

Formaciones de Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • Recoleta: Oscar Toledo; Luis Mendoza, Lucas Monzón, Marcos Pereira, Blas Medina; Wilfrido Báez, Ronal Domínguez, José Espínola, Juan Falcón; Paul Charpentier y Kevin Parzajuk. DT: Jorge González.

Horario y televisación

  • Hora: 19:00.
  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
  • Árbitro: Piero Maza.
  • VAR: Juan Lara.
  • TV: DSports.

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