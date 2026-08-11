Minuto a minuto de Boca vs. Recoleta, por la Copa Sudamericana 2026: goles y resultado en vivo

Cómo llegan Boca y Recoleta

El "Xeneize" llegó a esta instancia luego de superar a O'Higgins en los playoffs, tras ganar 1-0 en la Bombonera, caer por el mismo resultado en Chile y conseguir la clasificación en la definición por penales. Además, en el plano local viene de igualar 1-1 ante Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Por su parte, Recoleta afronta los octavos de final después de realizar una destacada fase de grupos: terminó primero e invicto del Grupo D, con cinco empates y una victoria, resultado que le permitió avanzar directamente a esta instancia.

En el torneo paraguayo, viene de vencer a Rubio Ñu 3-1 y se ubica en la tercera posición con siete unidades, producto de dos victorias, un empate y una caída. La serie comenzará en Buenos Aires y se definirá el 18 de agosto, en el estadio Defensores del Chaco.