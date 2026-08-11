Minuto a minuto de Boca vs. Recoleta, por la Copa Sudamericana 2026: goles y resultado en vivo

Golazo del pibe Flores para el 3-1 de Boca
El conjunto de Arruabarrena ahora se impone 3-1 gracias a un gran tanto del juvenil.
EN VIVOOctavos de final
El "Xeneize", que viene de empatar con Vélez por el Clausura, recibe al elenco paraguayo este martes, desde las 19, en el Tomás Adolfo Ducó. Los detalles en la nota.
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Boca y Recoleta se enfrentan este martes, desde las 19, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro será televisado por DSports y tendrá al chileno Piero Maza como árbitro principal, con Juan Lara a cargo del VAR.
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